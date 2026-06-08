آژیرهای خطر در چهار شهر اسرائیل به صدا درآمدند
پس از به صدا در آمدن آزیرهای خطر در شهر تلآویو، آژیرهای خطر در اورشلیم، اشدود و جلیل هم به صدا درآمدند.
پس از به صدا در آمدن آزیرهای خطر در شهر تلآویو، آژیرهای خطر در اورشلیم، اشدود و جلیل هم به صدا درآمدند.
یخیل مایکل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران امروز ۱۱موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. هر یک از این موشکها میتواند کل یک محله را با خاک یکسان کند و صدها نفر را بکشد. هیچ کشور صاحب احترامی در جهان چنین حملهای را تحمل نمیکند و اسرائیل نیز چنین نخواهد کرد.»
او افزود: «اسرائیل اکنون سایتهای پرتاب موشک زمین به زمین ایران و همچنین تأسیسات زیرساختی غیرمرتبط با بخش انرژی را هدف قرار میدهد.»
لیتر اشاره کرد که مردم لبنان، حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، را طرد کرده و به ایران گفتهاند که «از کشورشان خارج شود.»
او تاکید کرد: «اگر حزبالله به سوی اسرائیل شلیک کند، مراکز فرماندهیاش در ضاحیه [در بیروت] به شدت مورد اصابت قرار خواهد گرفت.»
لیتر نوشت: «این هیچ ربطی به ایران ندارد» و تاکید کرد: «همه از این رژیم دیوانه ایران خسته شدهاند.»
یک خبرنگار هاآرتص پس از اعلام حمله اسرائیل به اهدافی در غرب و مرکز ایران نوشت این اقدام با درخواستهای ترامپ برای پرهیز از تشدید تنش در تضاد است. او دو سناریو را مطرح کرد: یا هماهنگی فریبکارانه واشینگتن و تلآویو در جریان است، یا نتانیاهو خواست ترامپ را نادیده گرفته است.
یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواستهای علنی اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنشها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.
بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراهسازی هماهنگ عمل کردهاند، یا اینکه نخستوزیر اسرائیل بهطور آشکار درخواست رییسجمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.
او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاشهای دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که میتواند روند گفتوگوها را مختل کند، خودداری کند.
یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواستهای علنی اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنشها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.
بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراهسازی هماهنگ عمل کردهاند، یا اینکه نخستوزیر اسرائیل بهطور آشکار درخواست رییسجمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.
او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاشهای دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که میتواند روند گفتوگوها را مختل کند، خودداری کند.
ارتش اسرائیل ساعاتی پیش اعلام کرد نیروی هوایی این کشور اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد: «لحظاتی پیش، نیروی هوایی اسرائیل به اهداف نظامی متعلق به رژیم تروریستی ایران در غرب و مرکز ایران حمله کرد.»
ارتش اسرائیل گفت که جزئیات حمله بعدا اعلام خواهد شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بیخبری مطلق خانواده امیرحسین باقریعلویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو پیشین شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، از وضعیت او پس از بازداشت در ۱۱ خردادماه است.
بر اساس این گزارشها، خانواده باقریعلویجه هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت یا محل نگهداریاش ندارند.
این دانشجو ۱۱ خرداد به دست ماموران امنیتی و همراه با اعمال خشونت، در شهر علویجه اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همزمان منزل باقریعلویجه بازرسی و لوازم الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانوادهاش ضبط شد.
او پیشتر در ۱۳ فروردین سال گذشته نیز بازداشت و سپس به حبس تعلیقی محکوم شده بود.