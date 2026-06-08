کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، در گفت‌وگویی که دوشنبه ۱۸ خرداد در روزنامه روسی ایزوستیا منتشر شد، گفت: «البته این تنگه باز خواهد بود، اما با شرایط جدیدی که از سوی مقام‌های ایرانی و عمانی تعیین خواهد شد.»

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جریان انتقال نفت را از طریق این تنگه تا حد زیادی مختل کرده است. پیش از آغاز درگیری‌ها، یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

در روزهای اخیر چندین نفتکش موفق شده‌اند خلیج فارس را ترک کنند، اما جریان انتقال نفت و گاز طبیعی مایع همچنان به‌شدت محدود است.

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جلالی افزود: «ما می‌دانیم که ایران و عمان خدمات مشخصی را در ارتباط با این تنگه ارائه می‌کنند و برای این خدمات هزینه دریافت خواهد شد.»

جلالی جزییات بیشتری درباره این خدمات ارائه نکرد.

جمهوری اسلامی تاکید کرده است هرگونه توافق صلح دائمی باید این امکان را برای تهران فراهم کند که از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.

این عوارض بسته به نوع کشتی، محموله آن و شرایط حاکم، متفاوت خواهد بود.

این موضع با مخالفت شدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روبه‌رو شده است.

آمریکا اوایل خرداد به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی همراه با جمهوری اسلامی برای اعمال عوارض عبور مشارکت نکند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفت که سفیر عمان به او اطمینان داده است که هیچ برنامه‌ای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد.

ژاپن که پیش از جنگ حدود ۹۵ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه تامین می‌کرد، اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام مرتبط با این کشور در ماه میلادی می بدون پرداخت هیچ عوارضی از این آبراه عبور کرده است.

گزارش‌های متعددی نیز از عبور نفتکش‌های چینی از این تنگه از آغاز مسدودسازی آن به‌وسیله جمهوری اسلامی منتشر شده است.

اظهارات جلالی در حالی است که بامداد دوشنبه، اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف حمله قرار داده است.

این در حالی است که گزارش شده بود ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود از انجام حملات بیشتر خودداری کند.