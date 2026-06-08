آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای از تشدید مجدد تنش‌ها در خاورمیانه به‌شدت ابراز نگرانی کرد و از همه طرفین درگیر خواست که فوراً حملات را متوقف کنند، حداکثر خویشتن‌داری را به خرج دهند و از هرگونه اقدام که می‌تواند وضعیت بی‌ثبات فعلی را بیشتر شعله‌ور کند، خودداری کنند.

او همچنین از همه طرفین خواست که به‌طور کامل به آتش‌بس در لبنان، ایران و غزه پایبند باشند و از هرگونه اقدام که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک جاری را تضعیف کند، خودداری کنند.

گوترش در عین حال از تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاه‌های غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری همه گذرگاه‌ها برای تضمین عبور سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه در سراسر غزه شد.

او تأکید کرد که آزادی‌های ناوبری، مطابق با قوانین بین‌المللی، باید محترم شمرده شود و همچنین از همه طرفین خواست که به تعهدات خود بر پایه قوانین بین‌المللی عمل کنند و تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای محافظت از غیرنظامیان انجام دهند.

گوترش گفت که هیچ راه‌حل نظامی برای درگیری‌ها در خاورمیانه وجود ندارد و تنها راه پیش رو از طریق گفت‌وگو و مذاکره است. بنابراین، او از همه طرف‌های ذی‌ربط خواست که برای دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را پیش می‌برد، تلاش کنند.