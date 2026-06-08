اصفهان؛ رد موشک جمهوری اسلامی در آسمان
ویدیویی که دوشنبه ۱۸ خرداد به دست ایراناینترنشنال رسیده، رد موشک شلیکشده جمهوری اسلامی را به سمت اسرائیل در آسمان اصفهان نشان میدهد.
ویدیویی که دوشنبه ۱۸ خرداد به دست ایراناینترنشنال رسیده، رد موشک شلیکشده جمهوری اسلامی را به سمت اسرائیل در آسمان اصفهان نشان میدهد.
فلورنتینو پرز، مدیر ۷۹ ساله اسپانیایی، با کسب ۶۵ درصد آرا در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید پیروز شد و تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند.
در این انتخابات که ۳۳ هزار و ۵۵۵ عضو باشگاه در آن شرکت کردند، انریکه ریکلمه، سرمایهدار ۳۷ ساله حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، با کسب ۳۵ درصد آرا شکست خورد.
پرز در سالهای ریاست خود، رئال مادرید را به یکی از ثروتمندترین باشگاههای جهان تبدیل کرده و هفت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و افتخارات متعدد در لالیگا و جام حذفی اسپانیا را به دست آورده است. او اکنون با این پشتوانه، طرح فروش پنج درصد از سهام باشگاه را به مجمع ارائه خواهد کرد.
با این پیروزی، هواداران کهکشانیها در انتظار تحقق وعدههای انتخاباتی پرز هستند. برخی رسانهها گزارش دادهاند که انتظار میرود ژوزه مورینیو روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی شود و این باشگاه برای فسخ قرارداد او با بنفیکا ۱۵ میلیون یورو بپردازد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که پرز قصد دارد روز سهشنبه پیشنهادی دستکم ۱۵۰ میلیون یورویی برای جذب یک ستاره فوتبال ارائه کند؛ بازیکنی که برخی گمانهزنیها از مایکل اولیسه به عنوان گزینه اصلی نام میبرند.
در پی اعلام محدودیتهای فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانهای را با نام «ایرانسینک» طراحی کردهاند که امکان نمایش نمادها و پیامهای اعتراضی را از طریق تلفنهای همراه تماشاگران فراهم میکند.
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از راهاندازی «ایرانسینک» خبر داد و اعلام کرد این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفنهای همراه افراد حاضر در ورزشگاه، تصاویر بزرگ و یکپارچهای از پرچم شیر و خورشید یا پیامهای جمعی ایجاد میکند.
او گفت استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن ندارد و کاربران تنها با مراجعه به وبسایت «ایرانسینک» میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
به گفته غلامی، پس از ثبت تعداد افراد حاضر، سامانه طرحی متناسب با تعداد شرکتکنندگان تولید میکند که با قرار گرفتن تلفنهای همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود.
این ورزشکار و کنشگر افزود این سامانه میتواند پرچم شیر و خورشید و شعارهایی چون «ایران آزاد»، «رضا پهلوی» و «تغییر رژیم ایران» را برای نمایش هماهنگ، طراحی کند.
در روزهای اخیر، تصمیم فیفا درباره منع نمایش پرچم شیر و خورشید با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و به مناقشه میان مخالفان جمهوری اسلامی و این نهاد دامن زده است. مناقشهای فراتر از ورزش که به موضوع هویت، نمایندگی و سیاست، گره خورده است.
استفاده از فرصت جام جهانی برای بازتاب صدای مردم ایران
غلامی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، هدف از اجرای سامانه «ایرانسینک» را جلب توجه افکار عمومی و رسانههای بینالمللی به وضعیت ایران عنوان کرد و گفت نباید اجازه داد اخبار مربوط به ایران در میان پوشش گسترده رویدادهایی مانند جام جهانی به حاشیه رانده شود.
او تاکید کرد حضور رسانههای بینالمللی در مسابقات جام جهانی فرصتی برای بازتاب مطالبات معترضان و رساندن صدای مردم ایران به جهان فراهم میکند.
غلامی هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش است از فضای جام جهانی برای کسب مشروعیت و بهبود چهره خود استفاده کند و گفت ایرانیان خارج از کشور باید مانع این امر شوند.
در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جمهوری اسلامی با اعزام گسترده حامیان خود به این کشور کوشید از بازتاب صدای معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ورزشگاهها جلوگیری کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و بازیهای تیم فوتبال ایران در خاک آمریکا خواهد بود.
آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده، اما شماری از همراهان این تیم موفق به دریافت ویزا نشدهاند.
نشریه اتلتیک ۱۶ خرداد به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد اعضای تیم فوتبال ایران و «کادر پشتیبانی ضروری» آن ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود و تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند».
وبسایت خبری والانیوز گزارش داد مقامهای ارشد دستگاههای امنیتی اسرائیل توصیه کردند اگر جمهوری اسلامی حملات را تشدید کند، اسرائیل باید علیه زیرساختها در ایران اقدام کند.
بر اساس این گزارش، این مقامها در ارزیابی خود تاکید کردند در صورت افزایش سطح حملات از سوی حکومت ایران، پاسخ اسرائیل میتواند شامل هدف قرار دادن زیرساختهای ملی باشد. جزئیات بیشتری درباره نوع این زیرساختها یا زمان احتمالی اقدام منتشر نشده است.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت تنگه هرمز تحت شرایط جدید، شامل دریافت عوارض از سوی حکومت ایران و عمان، باز خواهد بود.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، در گفتوگویی که دوشنبه ۱۸ خرداد در روزنامه روسی ایزوستیا منتشر شد، گفت: «البته این تنگه باز خواهد بود، اما با شرایط جدیدی که از سوی مقامهای ایرانی و عمانی تعیین خواهد شد.»
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جریان انتقال نفت را از طریق این تنگه تا حد زیادی مختل کرده است. پیش از آغاز درگیریها، یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
در روزهای اخیر چندین نفتکش موفق شدهاند خلیج فارس را ترک کنند، اما جریان انتقال نفت و گاز طبیعی مایع همچنان بهشدت محدود است.
جلالی افزود: «ما میدانیم که ایران و عمان خدمات مشخصی را در ارتباط با این تنگه ارائه میکنند و برای این خدمات هزینه دریافت خواهد شد.»
جلالی جزییات بیشتری درباره این خدمات ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی تاکید کرده است هرگونه توافق صلح دائمی باید این امکان را برای تهران فراهم کند که از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
این عوارض بسته به نوع کشتی، محموله آن و شرایط حاکم، متفاوت خواهد بود.
این موضع با مخالفت شدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روبهرو شده است.
آمریکا اوایل خرداد به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی همراه با جمهوری اسلامی برای اعمال عوارض عبور مشارکت نکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز گفت که سفیر عمان به او اطمینان داده است که هیچ برنامهای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد.
ژاپن که پیش از جنگ حدود ۹۵ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه تامین میکرد، اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام مرتبط با این کشور در ماه میلادی می بدون پرداخت هیچ عوارضی از این آبراه عبور کرده است.
گزارشهای متعددی نیز از عبور نفتکشهای چینی از این تنگه از آغاز مسدودسازی آن بهوسیله جمهوری اسلامی منتشر شده است.
اظهارات جلالی در حالی است که بامداد دوشنبه، اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف حمله قرار داده است.
این در حالی است که گزارش شده بود ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواسته بود از انجام حملات بیشتر خودداری کند.
اسرائیل هیوم و شبکه العربیه گزارش دادند اورشلیم حمله اخیر به مواضع جمهوری اسلامی را با واشینگتن هماهنگ کرده است.
ارزیابی حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال