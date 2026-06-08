یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواست‌های علنی اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنش‌ها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.

بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراه‌سازی هماهنگ عمل کرده‌اند، یا اینکه نخست‌وزیر اسرائیل به‌طور آشکار درخواست رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافی‌جویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.

او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاش‌های دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که می‌تواند روند گفت‌وگوها را مختل کند، خودداری کند.

ارتش اسرائیل ساعاتی پیش اعلام کرد نیروی هوایی این کشور اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است.