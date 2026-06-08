سفارت آمریکا در امان: شهروندان آمریکایی تا اطلاع بعدی در محلهای امن بمانند
سفارت آمریکا در امان با صدور هشدار امنیتی اعلام کرد گزارشهایی از ورود موشکها، پهپادها یا راکتها به حریم هوایی اردن منتشر شده است و از شهروندان آمریکایی خواست فوراً در پناهگاهها مستقر شوند و تا اطلاع بعدی در محلهای امن باقی بمانند.
بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، هشدار داد در سایه تنشهای ایران و اسرائیل، آمریکاییهای زندانی در ایران به حاشیه رفتهاند. او با اشاره به پروندههای رضا ولیزاده و کامران حکمتی تأکید کرد سرنوشت شش آمریکایی بازداشتشده باید در اولویت مذاکرات باشد و نباید فراموش شوند.
بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به عنوان یک گروگان سابق و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کمک به گروگانها در سراسر جهان، به شدت نگران است که در «بحبوحه تمرکز جهان بر تشدید رویارویی میان ایران، اسرائیل و حزبالله، شهروندان آمریکایی که هنوز در ایران زندانی هستند، به حاشیه رانده شوند.»
روزن با اشاره به گزارش کانال خبری سیبیاس در مورد پروندههای رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، و کامران حکمتی، که بازداشت شده و طبق گزارشها در زندان اوین نگهداری میشوند، افزود: «زندانیان سابق که آن زندان را به خوبی میشناسند، هشدار دادند که این آمریکاییها با خطر فوقالعادهای روبرو هستند و بزرگترین ترس هر گروگان، فراموش شدن است.»
او تاکید کرد: «در شرایطی که مذاکرات با تهران در مسیرهای مختلف ادامه دارد، سرنوشت دستکم شش آمریکایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند، باید در اولویت و مرکز توجه قرار گیرد...ما نباید آنها را فراموش کنیم.»
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.»
او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.»
او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»
بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به عنوان یک گروگان سابق و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کمک به گروگانها در سراسر جهان، به شدت نگران است که در «بحبوحه تمرکز جهان بر تشدید رویارویی میان ایران، اسرائیل و حزبالله، شهروندان آمریکایی که هنوز در ایران زندانی هستند، به حاشیه رانده شوند.»
روزن با اشاره به گزارش کانال خبری سیبیاس در مورد پروندههای رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، و کامران حکمتی، که بازداشت شده و طبق گزارشها در زندان اوین نگهداری میشوند، افزود: «زندانیان سابق که آن زندان را به خوبی میشناسند، هشدار دادند که این آمریکاییها با خطر فوقالعادهای روبرو هستند و بزرگترین ترس هر گروگان، فراموش شدن است.»
او تاکید کرد: «در شرایطی که مذاکرات با تهران در مسیرهای مختلف ادامه دارد، سرنوشت دستکم شش آمریکایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند، باید در اولویت و مرکز توجه قرار گیرد...ما نباید آنها را فراموش کنیم.»
در حالی که واشینگتن برای حفظ مذاکرات با تهران تلاش میکند، منابع آمریکایی و اسرائیلی از درخواست دونالد ترامپ برای به تعویق انداختن پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی خبر دادهاند. با این حال، مقامهای اسرائیلی تاکید کردهاند که واکنش به حملات جمهوری اسلامی همچنان قطعی است.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «تا حدی» با درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن چندروزه پاسخ نظامی به حملات جمهوری اسلامی موافقت کرده است.
همزمان یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفت در حال حاضر نشانهای از یک حمله قریبالوقوع اسرائیل دیده نمیشود. این مقام افزود: «فکر نمیکنم در حال حاضر هیچ اقدام قریبالوقوعی در زمینه حمله اسرائیل در پیش باشد.»
در همین حال، دو مقام آمریکایی در گفتوگو با رسانههای اسرائیلی تاکید کردند واشینگتن از حمله احتمالی اسرائیل به بیروت حمایت نکرده است. یک مقام ارشد آمریکایی گفت کاخ سفید برای چنین اقدامی «چراغ سبز» نشان نداده و مقام دیگری نیز تاکید کرد: «ما هیچ نقشی در این ماجرا نداشتیم.»
ترامپ: من حرف آخر را میزنم تنشها در حالی ادامه دارد که ترامپ در گفتوگویی با فایننشالتایمز تاکید کرد نتانیاهو «چارهای جز پذیرش» هر توافقی که آمریکا با حکومت ایران به دست آورد نخواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «او هیچ چارهای نخواهد داشت» و افزود: «من حرف آخر را میزنم.»
ترامپ همچنین تصریح کرد حملات اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل تغییری در روند مذاکرات ایجاد نخواهد کرد و هدف واشینگتن همچنان دستیابی به توافق با تهران است. او هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، گزینههایی از جمله عملیات نظامی محدود یا ادامه محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز خواهد بود.
کاخ سفید: اکنون زمان تشدید تنش نیست یک مقام ارشد کاخ سفید نیز به روزنامه اسرائیلهیوم گفت ترامپ در تماس تلفنی با نتانیاهو بار دیگر بر تعهد آمریکا به جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای و مقابله با تهدیدهای منطقهای تهران تاکید کرده است.
این مقام افزود رییسجمهوری آمریکا از نخستوزیر اسرائیل خواسته است در شرایط فعلی و برای کمک به پیشرفت مذاکرات میان واشینگتن و تهران، از تشدید تنشها علیه جمهوری اسلامی خودداری کند.
اسرائیل: پاسخ خواهیم داد با وجود فشارهای آمریکا، مقامهای سیاسی و نظامی اسرائیل تاکید کردهاند که حمله موشکی جمهوری اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور به محض دریافت دستور سیاسی، «با قدرت» به دشمن حمله خواهد کرد.
یک مقام اسرائیلی نیز به شبکه سیانان گفت اسرائیل در حال آمادهسازی یک پاسخ «قدرتمند» است.
همچنین مقامهای ارشد اسرائیلی در گفتوگو با روزنامه معاریو اظهار داشتند که پاسخ به حملات موشکی [حکومت] ایران «بسیار محتمل» است و این پاسخ باید بر عنصر غافلگیری استوار باشد و قابل پیشبینی نباشد.
یک مقام امنیتی اسرائیل نیز به اسرائیلهیوم گفت: «اسرائیل به حملات موشکی بالستیک ایران پاسخ خواهد داد، حتی اگر این اتفاق در کوتاهمدت رخ ندهد.»
او افزود: «در ایران فراموش کردهاند که آسمانشان دو ماه متعلق به نیروی هوایی اسرائیل بود.» این مقام همچنین تاکید کرد عملیات نظامی علیه حزبالله ادامه خواهد یافت.
بر اساس گزارش اسرائیلهیوم، با توجه به مخالفت ترامپ با تشدید فوری تنشها، اسرائیل در حال بررسی به تعویق انداختن پاسخ خود برای چند روز آینده است، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
انتقاد سیاستمداران اسرائیلی از خویشتنداری در داخل اسرائیل نیز برخی سیاستمداران خواستار واکنش شدیدتر شدهاند.
بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین و رهبر حزب اتحاد ملی، گفت توقف جنگ در لبنان در چارچوب آتشبس مرتبط با [حکومت] ایران «یک اشتباه استراتژیک» بوده است.
او تاکید کرد: «این خطای استراتژیک باید با یک پاسخ قدرتمند در ایران جبران شود.»
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، نیز گفت: «این یک لحظه آزمون است؛ اینکه آیا اسرائیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت است یا نه.» او هشدار داد هرگونه خویشتنداری یا پاسخ نمادین این پیام را به دشمنان اسرائیل خواهد داد که جان شهروندان این کشور بیارزش تلقی میشود.
تلاش کشورهای خلیج فارس برای مهار بحران همزمان خبرنگار کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد کشورهای عربی خلیج فارس در حال استفاده از تمامی ظرفیتهای خود برای جلوگیری از آغاز دور تازهای از جنگ گسترده در منطقه هستند.
در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه در تماسهای جداگانه با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، ترکیه و قطر و همچنین فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه و واکنش [حکومت] ایران به آنچه تهران «نقض مکرر آتشبس در لبنان» از سوی اسرائیل میخواند، گفتوگو کرد.
اسرائیل در وضعیت آمادهباش در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی، روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد وزارت بهداشت اسرائیل به تمامی بیمارستانهای کشور دستور داده است فعالیتهای خود را به پناهگاههای زیرزمینی منتقل کنند و برای شرایط اضطراری آماده شوند.
این وزارتخانه همچنین از بیمارستانها خواسته است بیماران قابل ترخیص را مرخص کنند و اعلام کرد برخی درمانگاهها و مراکز مراقبت از نوزادان که به پناهگاه دسترسی ندارند، تا اطلاع ثانوی فعالیت نخواهند کرد.
توقف کمکهای بشردوستانه به غزه در تحولی دیگر، اسرائیل اعلام کرد به دلیل شرایط امنیتی ناشی از حملات موشکی [حکومت] ایران، تمامی گذرگاههای منتهی به نوار غزه از جمله کرم شالوم و رفح تا اطلاع ثانوی بسته خواهند شد.
هماهنگکننده فعالیتهای دولتی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی اعلام کرد در نتیجه این تصمیم، انتقال کمکهای بشردوستانه به غزه متوقف میشود.
با این حال، این نهاد تاکید کرد حجم کمکهای واردشده به غزه از زمان برقراری آتشبس به اندازهای بوده که انتظار نمیرود تعطیلی موقت گذرگاهها بحران انسانی جدیدی ایجاد کند.
«نبرد ارادهها» میان تهران و تلآویو جاناتان کانریکس، سخنگوی پیشین ارتش اسرائیل و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وضعیت فعلی، نبرد اراده و اعصاب است.»
او افزود جمهوری اسلامی در تلاش است حزبالله را حفظ کند و آینده منطقه را به جلوگیری از نابودی این گروه گره بزند، در حالی که اسرائیل میخواهد ابتدا حزبالله را تضعیف کرده و سپس درباره [حکومت] ایران تصمیمگیری کند.
در همین حال، ریچارد گلدبرگ، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، نیز از سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل انتقاد کرد و نوشت: «وقتی [حکومت] ایران به نیروهای آمریکایی حمله میکند، سنتکام بلافاصله پاسخ میدهد و همزمان محاصره را نیز حفظ میکند. چرا باید برای متحدانی با توانایی و اراده مشابه، استاندارد متفاوتی اعمال شود؟»
در حالی که تلاشهای دیپلماتیک آمریکا برای حفظ مذاکرات با تهران ادامه دارد، مجموعه این تحولات نشان میدهد که منطقه همچنان در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که با تصمیم اسرائیل یا جمهوری اسلامی میتواند آن را به سمت تشدید دوباره درگیریها سوق دهد.