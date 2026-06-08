سفیر اسرائیل در آمریکا: همه از این رژیم دیوانه ایران خسته شدهاند
یخیل مایکل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران امروز ۱۱موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. هر یک از این موشکها میتواند کل یک محله را با خاک یکسان کند و صدها نفر را بکشد. هیچ کشور صاحب احترامی در جهان چنین حملهای را تحمل نمیکند و اسرائیل نیز چنین نخواهد کرد.»
او افزود: «اسرائیل اکنون سایتهای پرتاب موشک زمین به زمین ایران و همچنین تأسیسات زیرساختی غیرمرتبط با بخش انرژی را هدف قرار میدهد.»
لیتر اشاره کرد که مردم لبنان، حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، را طرد کرده و به ایران گفتهاند که «از کشورشان خارج شود.»
او تاکید کرد: «اگر حزبالله به سوی اسرائیل شلیک کند، مراکز فرماندهیاش در ضاحیه [در بیروت] به شدت مورد اصابت قرار خواهد گرفت.»
لیتر نوشت: «این هیچ ربطی به ایران ندارد» و تاکید کرد: «همه از این رژیم دیوانه ایران خسته شدهاند.»