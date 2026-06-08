بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جمع خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته، ایران و حزب‌الله تلاش کردند معادله تازه‌ای را بر ما تحمیل کنند؛ معادله‌ای که برای ما نه قابل تحمل است و نه قابل پذیرش. آن‌ها گمان می‌کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به سوی اسرائیل آتش بگشایند و ما دست روی دست بگذاریم. اما چنین چیزی نه رخ داده و نه رخ خواهد داد؛ دست‌کم تا زمانی که من مسئولیت را بر عهده دارم.»

نتانیاهو افزود: «همان‌طور که طی دهه‌ها عمل کرده‌ام، با قاطعیت بر حق ما برای اقدام علیه دشمنانمان پافشاری می‌کنم. این بار نیز همین کار را کردیم. پس از آنکه حزب‌الله به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای حزب‌الله را در آنجا از میان بردارد. و این کار را انجام دادیم.»

او ادامه داد: «پس از آنکه ایران به اسرائیل حمله کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد. این کار را نیز انجام دادیم. در حال حاضر، در این جبهه آتش درگیری مهار شده است، زیرا پس از آنکه به حکومت تهران ضربه زدیم، حملات علیه ما متوقف شد. اما اگر این حکومت اشتباه کند و بار دیگر به ما حمله کند، با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد؛ زیرا اسرائیل حق کامل دارد از خود دفاع کند.»