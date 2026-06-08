سنتکام دوشنبه ۱۸ خرداد در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این نفتکش با نام «ام/تی ماریوکس» پس از آن هدف قرار گرفت که خدمه آن هنگام عبور از آب‌های بین‌المللی، از دستورهای نیروهای آمریکایی تبعیت نکردند.

بر اساس این بیانیه، جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق، بخش‌های مهندسی و سامانه هدایت نفتکش ماریوکس را هدف قرار داد.

در بیانیه سنتکام آمده است این نفتکش هنگام هدف قرار گرفتن فاقد محموله بود و پس از حمله، دیگر به سوی ایران حرکت نمی‌کند.

سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بندرهای ایران در ۲۴ فروردین، ۱۳۴ کشتی را تغییر مسیر داده، هفت کشتی را به‌دلیل تبعیت نکردن از دستورهای آمریکا از کار انداخته و به ۴۲ کشتی مرتبط با کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است.

وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد نفتکش ماریوکس ۲۴ خدمه هندی داشت. این وزارتخانه افزود آتش‌سوزی در کشتی گزارش شده، اما تمامی خدمه در سلامت هستند.

اوپش کومار شارما، از مقام‌های وزارت بنادر و کشتیرانی هند، گفت این وزارت‌خانه با وزارت خارجه، نیروی دریایی هند و وزارت دفاع برای اطمینان از امنیت خدمه در تماس هستند.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نفتکش ماریوکس پیش‌تر نیز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شده بود.

این منبع همچنین گفت کشتی پس از هشدارهای مکرر نیروی دریایی آمریکا در سه نوبت مسیر خود را تغییر داده بود، اما دوشنبه بار دیگر تلاش کرد با از طریق آب‌های سرزمینی عمان از محاصره عبور کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم‌های واشینگتن است، از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» علیه شبکه‌های مالی، پول‌شویی و دور زدن تحریم‌های ایران، حدود هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.

سفارت هند در عمان نیز اعلام کرد با مقام‌های عمانی درباره عملیات نجات و وضعیت دریانوردان در تماس است. به گفته این منبع، تمامی خدمه با کمک مقام‌های عمانی نجات یافته‌اند.

آمریکا محاصره بنادر ایران را از فروردین ۱۴۰۵ آغاز کرد. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند این اقدام پس از آن انجام شد که جمهوری اسلامی تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را به‌شدت محدود کرد.

به گفته سنتکام، این محدودیت‌ها شامل کشتی‌هایی می‌شود که به مقصد ایران یا از مبدا ایران حرکت می‌کنند و کشتی‌هایی را که از تنگه هرمز به مقصد کشورهای دیگر عبور می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.