خانواده امیرحسین باقریعلویجه، دانشجوی بازداشتی، از وضعیت او بیخبر هستند
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بیخبری مطلق خانواده امیرحسین باقریعلویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو پیشین شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، از وضعیت او پس از بازداشت در ۱۱ خردادماه است.
بر اساس این گزارشها، خانواده باقریعلویجه هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت یا محل نگهداریاش ندارند.
این دانشجو ۱۱ خرداد به دست ماموران امنیتی و همراه با اعمال خشونت، در شهر علویجه اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همزمان منزل باقریعلویجه بازرسی و لوازم الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانوادهاش ضبط شد.
او پیشتر در ۱۳ فروردین سال گذشته نیز بازداشت و سپس به حبس تعلیقی محکوم شده بود.