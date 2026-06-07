دو کشته و ۱۱ زخمی در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، بر اساس آمار اولیه، در پی حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، بر اساس آمار اولیه، در پی حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به رد درخواست ویزای ۱۵ نفر از اعضای کاروان اعزامی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی آمریکا، خواستار واکنش عملی فدراسیون فوتبال شده و تاکید کرده است که ایران نباید از مواضع قبلی خود عقبنشینی کند.
این روزنامه با اشاره به هشدارها و شرطگذاریهای پیشین مسئولان فدراسیون فوتبال نوشته است: «آیا سر حرفمان میایستیم یا عقبنشینی میکنیم؟ مطابق آنچه تاکنون گفتهایم، باید مقتدرانه پای حرفمان بایستیم.» جوان همچنین تاکید کرده است که اگر آمریکا در مسیر حضور ایران در جام جهانی کارشکنی کند، واکنش متناسب باید انجام شود و «این اقدام محکم چیزی نیست جز برگرداندن تیم.»
این روزنامه هشدار داده است که کوتاه آمدن در برابر اقدام آمریکا میتواند به فشارها و محدودیتهای بیشتری علیه کاروان ایران منجر شود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اگر امروز کوتاه بیاییم، آنوقت حتما باید منتظر توطئههای بعدی باشیم.»
نویسنده همچنین نوشته است که پذیرش شرایط فعلی میتواند زمینهساز برخوردهای سختگیرانهتر با اعضای تیم ملی در زمان ورود به آمریکا شود و افزوده است: «اگر امروز به این خفت تن بدهیم، آنوقت حتما زیر بار انگشتنگاری، بازداشت و توهین و تحقیر در فرودگاه هم خواهیم رفت و حتما هم شاهد شیطنتهای دیگر آنها در زمان دیدارهای ایران خواهیم بود.»
این موضعگیری پس از آن مطرح شده که فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای نسبت به رد ویزای بخشی از اعضای کاروان اعزامی اعتراض کرد و نوشت: «دولت هنجارشکن و قانونستیز آمریکا با رفتار تبعیضآمیز خود شرایط نابرابری را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین شکل ممکن.»
با این حال، روزنامه جوان این واکنش را ناکافی دانسته و خطاب به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، نوشته است: «امروز دیگر وقت بیانیه صادر کردن و انتظار بیهوده حمایت از سوی فیفا داشتن نیست؛ امروز وقت عمل است، وقت آن است که اقتدار ایران را درست مانند میدان و خیابان به رخ دشمن بکشیم.»
این روزنامه همچنین از تصمیم فدراسیون برای انتقال تیم ملی به مکزیک انتقاد کرده و نوشته است که «نباید ذلیلانه و با خفت چمدان مسافرت بست و راهی مکزیک شد تا شاید مشکل حل شود.»
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران پس از تغییر محل کمپ خود، راهی مکزیک شده و قرار است از آن کشور برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره مجتبی خامنهای و محل اقامت او در گفتوگو با شبکه انبیسی نیوز گفت: «او بهشدت زخمی شده است. نمیخواهم بگویم میدانم کجاست یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که از محل اقامت مجتبی خامنهای مطلع باشم.»
ترامپ همچنین اعلام کرد فعلا قصد خروج نیروهای آمریکایی از منطقه را ندارد؛ حتی با وجود آتشبس شکننده و ارزیابی او مبنی بر اینکه توان تهاجمی و دفاعی جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیده است.
او افزود: «هزینه نگه داشتن حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه بسیار ناچیز است و ممکن است برای اعمال فشار در مذاکرات به آنها نیاز داشته باشیم».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه انبیسی نیوز گفت که بهعنوان بخشی از هرگونه توافق، داراییهای مسدودشده ایران را از ابتدا آزاد نخواهد کرد و هیچ تحریمی را نیز پیشاپیش لغو نخواهد کرد.
او افزود که اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاهمدت میان واشینگتن و تهران گنجانده شود.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات پس از توافق انجام خواهد شد، گفت: «بله، بعد از آن. اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، آن وقت گفتوگو را آغاز میکنیم.»
رییسجمهور آمریکا اضافه کرد اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ سهماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمعآوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور همکاری خواهد کرد.
او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، واشینگتن توان نظامی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند با امنیت کامل این مواد را خودشان جمعآوری کنند.
ترامپ افزود که خواهان اضافه شدن بندی جدید به توافق است تا ایران نتواند با خرید سلاح هستهای یا تجهیزات مرتبط، محدودیتهای توافق را دور بزند.
او گفت: «پرسیدم اگر آنها خودشان سلاح هستهای تولید نکنند اما آن را خریداری یا به هر شکلی به دست آورند چه؟ من میخواهم در متن توافق عبارت خرید، تهیه یا کسب سلاح نیز گنجانده شود. آنها نه حق تولید سلاح هستهای را دارند و نه حق خرید یا دستیابی به آن را. تهران در ابتدا کمی با این درخواست مخالفت کرد اما از موضع خود عقب نشست.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا پیشنویس متن قطعنامهای را برای نشست این هفته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی توزیع کرده است.
بر اساس این گزارش، در این پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده بدون تاخیر اطلاعات دقیق درباره مواد و تاسیسات هستهای خود را در اختیار آژانس قرار دهد.
رویترز همچنین نوشت در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده فورا تمامی دسترسیهای مورد نیاز را برای بازرسان آژانس فراهم کند.
بنیامین نتانياهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که دستور حمله به ضاحیه بیروت را صادر کردهاند.
در پی این دستور، سخنگوی ارتش اسرائیل از حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.
کاتز اعلام کرد که حمله به ضاحیه بیروت، در پاسخ به شلیک حزبالله به سمت خاک اسرائیل انجام شده است.
عباس عراقچی پیشتر اعلام کرد در صورت حمله مجدد اسرائیل به ضاحیه بیروت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هر لحظه آماده واکنش هستند و در صورت نقض آتشبس، به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
او افزود تهدید به واکنش نظامی از سوی نیروهای مسلح ما به برقراری آتشبس و جلوگیری از حمله به بیروت منجر شد و جمهوری اسلامی در این موضع «کاملا قاطع» است.