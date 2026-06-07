رسانه‌ها در ایران خبر دادند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با ایوِت کوپر، و هاکان فیدان، وزرای خارجه بریتانیا و ترکیه، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در زمینه آخرین تحولات منطقه‌ای پس از پاسخ حکومت ایران به آنچه «نقض مکرر آتش‌بس در لبنان» توسط اسرائیل نامیدند، گفت‌وگو کرده است.

او همچنین با ژان نوئل بارو، محمدبن عبدالرحمن آل ثانی، و بدر عبدالعاطی، وزرای خارجه فرانسه، مصر و قطر، در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.