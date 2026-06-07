به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل در یک‌شنبه ۱۷ خرداد، این مقام پیشین موساد در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد طرح سرنگونی جمهوری اسلامی در صورت ادامه جنگ می‌توانست به نتیجه برسد، اما تصمیم آمریکا برای توقف درگیری‌ها مانع اجرای کامل آن شد.

او که در این گزارش با نام مستعار «الف» معرفی شده، گفت: «ما تا انتهای مسیر پیش نرفتیم؛ در میانه راه متوقف شدیم. این یک طرح چندمرحله‌ای است که در طول زمان آماده شده و فعلا متوقف شده است.»

به گفته او، اسرائیل این جنگ را با «یک شریک راهبردی» آغاز کرد، اما این شریک در مقطعی تصمیم به توقف درگیری‌ها گرفت.

«الف» افزود «استفاده از شرکای کُرد» بخشی از این طرح چندمرحله‌ای به شمار می‌رفت و هدف آن جایگزینی حکومت ایران بود.

بر اساس گزارش کانال ۱۲، «الف» نزدیک به ۳۰ سال در موساد فعالیت کرد و تا رده‌های عالی این سازمان پیش رفت. او سال گذشته پس از آنکه دریافت برای ریاست موساد در نظر گرفته نمی‌شود، بازنشسته شد.

رومان گوفمن، رییس جدید موساد، ۱۲ خرداد در مراسم معارفه خود گفت «تحول راهبردی» اسرائیل در محور ایران، موازنه قدرت را در سراسر منطقه تغییر داده و به «محور شیعه» ضربه‌ای شدید وارد شده است، اما «ماموریت هنوز پایان نیافته است».

او تاکید کرد هسته اصلی موساد در عملیات‌های مخفی میدانی نهفته است و این سازمان به توسعه توانمندی‌ها و روش‌های جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه خواهد داد.

دیوید بارنئا، رییس پیشین موساد، ۲۵ فروردین اعلام کرده بود ماموریت این سازمان علیه جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است و زمانی خاتمه می‌یابد که «این رژیم افراطی» تغییر کند.

از طرح تغییر حکومت تا اختلاف با واشینگتن

«الف» در واکنش به گزارش نیویورک‌تایمز مبنی بر اینکه جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، طرح بنیامین نتانیاهو و بارنئا برای سرنگونی جمهوری اسلامی را «مضحک» و «مزخرف» توصیف کرده بودند، از این طرح دفاع کرد.

این مقام پیشین موساد گفت: «این طرح قطعا نه مزخرف بود و نه مضحک. در موساد، تخیل به واقعیت تبدیل می‌شود.»

او ابراز امیدواری کرد مراحل بعدی این طرح در آینده مجوز اجرا دریافت کند و افزود چنین برنامه‌ای ماهیتی بلندمدت دارد و اجرای آن نیازمند استمرار در همه مراحل است.

«الف» افزود با وجود عدم اجرای کامل این طرح، شرایطی ایجاد شده که در نهایت می‌تواند به از دست رفتن قدرت جمهوری اسلامی منجر شود: «اینکه حکومت شش ماه دیگر سقوط می‌کند یا سه سال دیگر، نمی‌توانم پیش‌بینی کنم، اما تردیدی ندارم که این حکومت سقوط خواهد کرد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، به‌دلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز ، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان با ابهامات جدی روبه‌رو است.

مقام پیشین موساد در بخش دیگری از مصاحبه خود با ۱۲ اسرائیل، به فعالیت‌های موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت موساد از شبکه‌ای از عوامل عملیاتی در داخل ایران استفاده کرد که با سلاح، تجهیزات دید در شب و توانایی هدایت موشک‌ها فعالیت می‌کردند.

او این تحول را «انقلابی بزرگ» در موساد خواند و اضافه کرد چنین عملیاتی تا چند سال پیش قابل تصور نبود.

هشتم خرداد، روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد موساد از سال ۲۰۲۱ شاخه‌ای ویژه برای عملیات نفوذ، جنگ روانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده و هدف نهایی آن را تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.

جذب مخالفان حکومت برای عملیات در ایران

«الف» در ادامه اعلام کرد موساد در سال‌های اخیر جذب، آموزش و اعتماد به عوامل بومی در کشورهای متخاصم را افزایش داده و بخشی از عملیات‌هایی را که پیش‌تر تنها به دست ماموران اسرائیلی انجام می‌شد، به این افراد سپرده است.

به گفته او، بسیاری از ایرانیانی که با موساد همکاری کرده‌اند، به‌دلیل مخالفت با حکومت جذب این سازمان شده‌اند.

این مقام پیشین موساد افزود: «بسیاری از آن‌ها از حکومت، از آنچه بر آن‌ها تحمیل می‌شود و از آنچه بر دختران و همسرانشان می‌گذرد، نفرت دارند. برای برخی نیز انگیزه انتقام به‌دلیل اتفاقاتی است که برای خانواده‌هایشان رخ داده است.»

الف همچنین احتمال انتقال برخی ایرانیان به اسرائیل برای آموزش را رد نکرد.

او درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت اگر اسرائیل از وضعیت دقیق او مطلع نباشد، «بسیار شگفت‌زده خواهم شد».

مجتبی خامنه‌ای از زمان کشته شدن پدرش، علی خامنه‌ای، در نخستین روز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی حضور نیافته و هیچ تصویر یا ویدیوی تازه‌ای از او منتشر نشده است.