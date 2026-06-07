ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: مذاکرات باید برای دستیابی به توافق پایدار، صلح و ثبات و احیای کامل تجارت جهانی ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌او همچنین گفت: «تجدید رویارویی بین ایران و اسرائیل به نفع هیچ‌کس نیست.»

کوپر خواستار خویشتن‌داری طرفین شد.