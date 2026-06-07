نشست مشورتی نتانیاهو با اعضای کابینه امنیتی اسرائیل
شبکه «کان نیوز » گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال برگزاری نشست مشورتی با اعضای کابینه امنیتی اسرائیل است.
شبکه «کان نیوز » گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال برگزاری نشست مشورتی با اعضای کابینه امنیتی اسرائیل است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: مذاکرات باید برای دستیابی به توافق پایدار، صلح و ثبات و احیای کامل تجارت جهانی ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز،او همچنین گفت: «تجدید رویارویی بین ایران و اسرائیل به نفع هیچکس نیست.»
کوپر خواستار خویشتنداری طرفین شد.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور «به محض دریافت دستور سیاسی با قدرت به دشمن حمله خواهد کرد.»
یک مقام اسرائیلی نیز به شبکه خبری سیانان گفت کشورش در حال آماده شدن برای یک پاسخ قدرتمند است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نظامی» نوشت که «حجم مناسبی» از موشکهای جمهوری اسلامی هماکنون آمادهاند تا در صورتی که اسرائیل به حملات پاسخ دهد، بلافاصله به سوی «فهرست اهداف گستردهتر» در آن کشور شلیک شوند.
این منبع نظامی گفت اگر اسراییل پاسخ دهد، «نوبت بعدی شلیکهای جمهوری اسلامی، پرحجمتر خواهد بود.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی برای «آغاز نبرد گسترده» در صورت پاسخ اسرائیل آماده است و این کشور باید این هشدار را به گوش بسپارد.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون لحظه آزمون است؛ آیا اسرائیل کشوری مستقل است که توان دفاع از خود را دارد یا نه.»
او افزود: «خویشتنداری با یک پاسخ نمادین به دشمنان ما، این پیام را میدهد که جان شهروندان ما مباح است؛ بنابراین اسرائیل باید با قدرت و اثربخشی عمل کند. در این موضوع همه شهروندان اسرائیل در کنار هم ایستادهایم.»
دونالد ترامپ به آکسیوس گفت: «ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم، نمیخواهم به خاطر اتفاقات فعلی، این توافق از هم بپاشد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «اگر نتانیاهو به آنها حمله کند، اوضاع مثل ۴۷ سال گذشته یا ۳۰۰۰ سال گذشته ادامه خواهد یافت.»
او اشاره کرد: «حملات ایران به کسی آسیبی نرساند. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند.»