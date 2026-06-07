لورا لومر: اسرائیل حق دارد از خود محافظت کند
لورا لومر، فعال راستگرای آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل حق دارد از خود محافظت کند.»
لورا لومر، فعال راستگرای آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل حق دارد از خود محافظت کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو «هیچ انتخابی» جز پذیرش هر توافقی که واشینگتن با تهران به آن دست یابد نخواهد داشت.
او همچنین تاکید کرد حملات موشکی اخیر [حکومت] ایران به اسرائیل تاثیری بر روند مذاکرات نخواهد گذاشت و در صورت شکست دیپلماسی، آمریکا یا به اقدامات نظامی بیشتر متوسل خواهد شد یا محاصره دریایی ایران را ادامه میدهد.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگو با روزنامه فایننشالتایمز گفت که نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نهایت ناچار خواهد بود هر توافقی را که ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران به آن دست یابد، بپذیرد.
ترامپ در این مصاحبه تلفنی اظهار داشت: «او هیچ انتخابی نخواهد داشت.» رییسجمهوری آمریکا افزود: «من تصمیم میگیرم. من همه تصمیمها را میگیرم. او [نتانیاهو] تصمیمگیرنده نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ساعاتی پیش از آن، جمهوری اسلامی در حمایت از حزبالله و در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به یکی از مواضع این گروه در بیروت، موشکهای بالستیک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده بود.
فایننشالتایمز گزارش داد ترامپ حدود یک ساعت پیش از انجام این مصاحبه با نتانیاهو گفتوگو کرده است. او همچنین پیشتر به وبسایت اکسیوس گفته بود قصد دارد از نخستوزیر اسرائیل بخواهد از هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران خودداری کند، زیرا دولت آمریکا همچنان در تلاش برای دستیابی به توافقی با تهران است.
حملات جمهوری اسلامی «تاثیری بر توافق ندارد»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد که حملات موشکی اخیر [حکومت] ایران تغییری در رویکرد واشینگتن برای پیگیری راهحل دیپلماتیک ایجاد نخواهد کرد.
ترامپ گفت: «این حملات هیچ تاثیری بر توافق نخواهد داشت. خواهیم دید در نهایت چه اتفاقی میافتد. اما این حملاتی بودند که واقعاً تاثیر چندانی نداشتند.»
او با اشاره به سابقه تنشهای میان حکومت ایران و اسرائیل افزود: «این یکی از همان درگیریهایی است که بسته به نحوه محاسبه، سه هزار سال یا ۴۷ سال است ادامه دارد.»
به نوشته فایننشالتایمز، ترامپ در این مصاحبه از نزدیک بودن توافق سخنی نگفت، هرچند ساعاتی پیشتر در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرده بود که پیش از حملات اخیر [حکومت] ایران، تنها چند روز تا دستیابی به توافق فاصله وجود داشته است.
او در ادامه گفت: «فکر میکنم روند توافق همچنان ادامه دارد. خواهیم دید چه میشود. توافق ممکن است بر اساس شایستگیهای خودش به نتیجه برسد یا نرسد، اما این حملات هیچ اثری بر آن نخواهد داشت.»
هشدار درباره گزینه نظامی و ادامه محاصره ایران
ترامپ در عین حال بار دیگر هشدار داد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، واشینگتن گزینههای دیگری را در اختیار دارد.
او گفت: «نرسیدن به توافق به یکی از دو نتیجه منجر میشود. نخست اینکه ممکن است وارد عمل شویم و آن بخشهایی را که از نظر نظامی هنوز با آنها برخورد نکردهایم، از بین ببریم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود گزینه دیگر ادامه محاصره دریایی ایران خواهد بود.
او گفت: «یا اینکه محاصره [دریایی] ایران را ادامه خواهیم داد، زیرا این محاصره احتمالاً از هر حملهای که تاکنون علیه آن کشور انجام شده، موثرتر بوده است.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافقی گستردهتر همچنان ادامه دارد، اما همزمان تنشهای نظامی در جبهههای مختلف منطقه، از جمله لبنان و خلیج فارس، ادامه یافته و چشمانداز دستیابی به یک توافق پایدار را با ابهام روبهرو کرده است.
جاناتان کانریکس، سخنگوی سابق ارتش اسرائیل و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وضعیت فعلی، نبرد اراده و اعصاب است که در معادلات خلاصه میشود: رژیم ایران میخواهد حزبالله را نجات دهد و آینده منطقه را به جلوگیری از نابودی حزبالله گره زده است.»
او اشاره کرد: «اسرائیل میخواهد ابتدا حزبالله را تضعیف کند و سپس با رژیم ایران معامله کند.»
کانریکس این پرسش را مطرح کرد: «ایالات متحده چه میخواهد؟»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبهای که یکشنبه منتشر شد، به فایننشال تایمز گفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «چارهای جز پذیرش» هر توافقی که ایالات متحده با ایران کند، نخواهد داشت، زیرا ترامپ «حرف آخر را میزند.»
او گفت: «او [نتانیاهو] هیچ چارهای نخواهد داشت.»
ترامپ همچنین گفت: «حملات حکومت ایران تغییری در روند مذاکرات» ایجاد نمیکند و هدف همچنان دستیابی به توافق است.
او اشاره کرد در صورت شکست مذاکرات، گزینههایی از جمله عملیات نظامی محدود یا ادامه فشار و محاصره علیه حکومت ایران روی میز خواهد بود.
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ریچارد گلدبرگ، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکته قابل توجه این است که وقتی ایران به نیروهای آمریکایی حمله میکند، سنتکام بلافاصله با حمله به ایران پاسخ داده است. در حالی که همچنان محاصره را حفظ کرده و خواستار توافق شده است. چرا باید برای متحدانی با توانایی و اراده مشابه، استاندارد متفاوتی اعمال کنیم؟»
اشاره گلدبرگ به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بود که گفته است از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهد خواست به حملات موشکی جمهوری اسلامی پاسخ ندهد.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: مذاکرات باید برای دستیابی به توافق پایدار، صلح و ثبات و احیای کامل تجارت جهانی ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز،او همچنین گفت: «تجدید رویارویی بین ایران و اسرائیل به نفع هیچکس نیست.»
کوپر خواستار خویشتنداری طرفین شد.