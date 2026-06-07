سفارت آمریکا در اورشلیم: کارمندان دولتی و اعضای خانواده آنها در محل خودپناه بگیرید
خبرگزاری رویترز گزارش داد که سفارت آمریکا در اورشلیم به همه کارمندان دولت ایالات متحده و اعضای خانواده آنها دستور داده است که در محل خود پناه بگیرند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که سفارت آمریکا در اورشلیم به همه کارمندان دولت ایالات متحده و اعضای خانواده آنها دستور داده است که در محل خود پناه بگیرند.
دونالد ترامپ به آکسیوس گفت: «ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم، نمیخواهم به خاطر اتفاقات فعلی، این توافق از هم بپاشد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «اگر نتانیاهو به آنها حمله کند، اوضاع مثل ۴۷ سال گذشته یا ۳۰۰۰ سال گذشته ادامه خواهد یافت.»
او اشاره کرد: «حملات ایران به کسی آسیبی نرساند. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند.»
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که رژیم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد، و تاکید کرد که کشورش این موازنه را که تهران میخواهد ایجاد کند، نخواهد پذیرفت.
او گفت: «ما برای حملات دیگر ایران آماده ایم. ارتش آماده است.»
سخنگوی ارتش اسرائیل اشاره نکرد که آیا این کشور به حملات جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد یا خیر.
آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است: «من الان با نتانیاهو تماس میگیرم و میگویم که به ایران پاسخ ندهد.»
همچنین به نوشته سایت واینت، رییسجمهوری آمریکا گفت: «پیشنهاد من به ایران این است: شما موشکهایتان را شلیک کردهاید، دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.»
او گفت ایران «به توافق نزدیک شده است» و افرود که انتظار میرفت ظرف چند روز قبل از شلیک موشک، توافقی حاصل شود.
ترامپ اضافه کرد: «به نظر من، توافق دوشنبه، سهشنبه یا چهارشنبه امضا خواهد شد و حالا این اتفاق میافتد.»
او همچنین گفت که ارتش آمریکا در حالت آمادهباش است، زیرا واشینگتن تلاش میکند از تشدید بیشتر تبادل آتش جلوگیری کند.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه هوایی رامات دیوید در اسرائیل، که به گفته سپاه «مبدا تجاوزها» به لبنان بوده، با موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفته است.
سپاه در این بیانیه حمله را پاسخی به حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ضاحیه بیروت و مناطق صور و نبطیه خواند و مدعی شد آمریکا و اسرائیل با ادامه حملات در لبنان و «تعرض مکرر» به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند، آتشبس ۱۹ فروردین را نقض کردهاند.
سپاه پاسداران این عملیات را «اعلام اخطار» توصیف کرد و تهدید کرد در صورت تکرار حملات، پاسخهای بعدی گستردهتر خواهد بود و «اهداف آمریکایی و اسرائیلی» در منطقه را در بر خواهد گرفت.
رسانههای ایران از آغاز موج دوم پرتاب موشکها به اسرائیل خبر دادند.
همزمان با آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به لبنان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ایکس طرحی گرافیکی از پرچم جمهوری اسلامی و لبنان در کنار هم منتشر کرد.
به گزارش اسرائیل هیوم، چهار موشک از سوی ایران به شمال اسرائیل شلیک شده است.