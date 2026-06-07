انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمامی معلمان و فعالان صنفی آن‌ها شد.

این تشکل صنفی در این ارتباط به بازداشت محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان فارس، به دست نیروهای امنیتی در منزلش در ۲۵ فروردین اشاره کرد و نوشت: «در روزهایی که مردم ایران در بی خبری از حال هم و خاموشی مطلق در فضای رسانه‌ای بودند، فعالین صنفی، مدنی و سیاسی بسیاری بازداشت شدند.»

انجمن صنفی معلمان فارس افزود: ‌«این بازداشت‌های عجولانه و فشار بی‌رویه بر فعالین صنفی معلمان موجب نگرانی جدی جامعه فرهنگیان است.»

این تشکل در بیانیه خود همچنین به بازداشت عبدالرضا امانی‌فر، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، اصغر حاجب، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر (که با قید وتیقه سنگین آزاد شد)، و سیامک صادقی‌چهرازی، عضو کانون صنفی معلمان خوزستان اشاره کرد.

انجمن صنفی معلمان فارس همچنین خبر داد که علی احمدی، معلم بازنشسته و فعال فرهنگی، که ۱۵ اسفند بازداشت شد، پس از «تحمل شکنجه جسمی و فشارهای روحی و روانی، هم‌اکنون درزندان عادل آباد شیراز به سر می‌برد.»

بر اساس این گزارش، احمدی معلم بازنشسته از نورآباد ممسنی در استان فارس شامگاه ۱۵ اسفند به دست نیروهیا امنیتی در منزلش بازداشت و به شیراز منتقل شد.

انجمن صنفی معلمان فارس اشاره کرد که او «با وجود کهولت سن، مدت‌ها تحت شکنجه روحی و فیزیکی قرار داشت، و در پی وخامت حالش به بازداشتگاه عادل آباد منتقل شد.»

این گزارش می‌گوید احمدی با اتهام‌هایی مانند «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه امنیت ملی»، «همکاری با شبکه های معاند»، «تحریک و دخالت در اموال عمومی» روبه‌رو است که شعبه دهم بازپرسی دادگاه ابریشمی شیراز در حال رسیدگی به پرونده او است.