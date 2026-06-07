دو زمینلرزه پیاپی شرق تهران را لرزاند
دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی ۲.۵ ریشتر، شهر پردیس در شرق تهران را لرزاند.
دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی ۲.۵ ریشتر، شهر پردیس در شرق تهران را لرزاند.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت کشور در شرایطی قرار دارد که نه میتوان آن را جنگ کامل دانست و نه صلح پایدار.
او این وضعیت را «یکی از دشوارترین شرایط ممکن» توصیف کرد و افزود در شرایط جنگ، تکلیف بسیاری از امور روشنتر است، اما اکنون نوعی عدم قطعیت و ابهام نسبت به آینده وجود دارد و مشخص نیست چه تحولاتی در ادامه رخ خواهد داد.
شهریاری درباره نگرانیهای عمومی گفت مردم نسبت به آینده کشور حساسیت بالایی دارند و در فضای عمومی نگرانیها و مطالبات متعددی مطرح میشود.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در پی وقوع حملهای مسلحانه در مرکز این کشور، یک نفر کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مسلح نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل یکشنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.
سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسهای برای ارزیابی وضعیت پس از این رویداد مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات حادثه است.
کشته شدن مهاجم مسلح
پلیس اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد عامل این تیراندازی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
بر اساس این بیانیه، ماموران پس از عملیات تعقیب و جستوجو، مهاجم را که ساکن شهر عربنشین طیبه در نزدیکی محل حادثه بود، یافتند و به ضرب گلوله از پا درآوردند.
همچنین سلاح مورد استفاده در این حمله، یک مسلسل دستساز موسوم به «کارلو»، کشف و ضبط شد.
این در حالی است که ارتش اسرائیل پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود دو مهاجم در این حمله نقش داشتهاند و هر دو به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند.
طبق این بیانیه، مهاجمان برای اجرای این حمله از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده بودند که بهصورت غیرقانونی در جاده تردد داشت.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.
تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.
ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند و درها را قفل کنند.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد پیشین موساد گزارش داد طرح چند مرحلهای اسرائیل و موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مرحله نهایی نرسیده است.
به گفته این مقام پیشین، تصمیم آمریکا برای توقف جنگ در ماه آوریل باعث شد این طرح ناتمام بماند.
اعتراض دانشآموزان به وضعیت امتحانات و کنکور در شهرهای مختلف برای دومین روز متوالی در هفته جاری ادامه یافت.
دانشآموزان در چند شهر تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از بازداشت خشن یک مرد جوان به دست ماموران مسلح در یکی از خیابانهای فردیس در استان البرز در روز ۱۴ خرداد خبر داد.
بر اساس این ویدیو، ماموران این فرد را در خیابان متوقف و بازداشت کردند.
به گفته ارسالکننده ویدیو، این مرد جوان در برابر تجسس بدنی و بررسی محتوای تلفن همراهش مقاومت کرده بود.