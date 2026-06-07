حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت کشور در شرایطی قرار دارد که نه می‌توان آن را جنگ کامل دانست و نه صلح پایدار.

او این وضعیت را «یکی از دشوارترین شرایط ممکن» توصیف کرد و افزود در شرایط جنگ، تکلیف بسیاری از امور روشن‌تر است، اما اکنون نوعی عدم قطعیت و ابهام نسبت به آینده وجود دارد و مشخص نیست چه تحولاتی در ادامه رخ خواهد داد.

شهریاری درباره نگرانی‌های عمومی گفت مردم نسبت به آینده کشور حساسیت بالایی دارند و در فضای عمومی نگرانی‌ها و مطالبات متعددی مطرح می‌شود.