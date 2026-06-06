«الف»، یکی از مقامات ارشد سابق موساد که سال گذشته بازنشسته شد، به کانال تلویزیونی ۱۲ اسرائیل گفت: «نقشه‌ای که توسط اسرائیل و موساد تدوین شده، هنوز هم می‌تواند به سقوط رژیم ایران منجر شود، اما پس از تصمیم ایالات متحده برای توقف جنگ، در تمام مراحل خود دنبال نشده است.»

او افزود: «ما تمام تلاش خود را نکردیم؛ در طول مسیر متوقف شدیم. این یک طرح چند مرحله‌ای است که به مرور زمان تهیه شده و در حال حاضر متوقف شده است. در این جنگ، ما با یک شریک، یک قدرت استراتژیک که در مقطعی جنگ را متوقف کرد، وارد عمل شدیم.»

الف ابراز امیدواری کرد که در مقطعی، مراحل بعدی طرح عملیاتی تصویب شود.

او اشاره کرد: «طرحی مانند این، یک طرح بلندمدت است که می‌تواند مدت زیادی طول بکشد و شما باید در تمام مراحل آن پشتکار داشته باشید.»

در عین حال، او اعتقاد دارد که شرایط به گونه‌ای ایجاد شده است که در نهایت رژیم قدرتش را از دست خواهد داد.

الف افزود نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که رژیم ایران «طی شش ماه و یا طی سه سال» سرنگون خواهد شد اما درنهایت این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

او اشاره کرد که چگونه موساد در طول جنگ ۱۲ روزه در تابستان سال گذشته، در ایران به شیوه‌هایی عمل کرد که حتی چند سال قبل غیرقابل تصور بود، و توضیح داد: «این یک واحد نظامی عملیاتی بود که طبق آموزش‌های عملیاتی پیشرفته، با سلاح‌ها، دستگاه‌های دید در شب و توانایی هدایت موشک‌ها، در داخل ایران کار می‌کرد. این چیزی است که ما شش سال پیش نمی‌توانستیم ببینیم. این انقلاب بزرگی است که در موساد [تحت ریاست دیوید بارنی، رئیس سابق موساد] رخ داده است.»

به گفته او، در سال‌های اخیر، موساد استخدام، آموزش و اعتماد به مأموران کشورهای دشمن را افزایش داد و در عملیاتی که پیش از این فقط توسط مأموران اسرائیلی انجام می‌شد، به آنها تکیه کرد.