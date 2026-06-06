مقام استانداری هرمزگان: تا ۲۰ خرداد، انفجارهای کنترل شده در اطراف بندرعباس انجام خواهد شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت تا چهارشنبه ۲۰ خرداد، «انفجارهای کنترل شده برخی مهمات دشمنان» در اطراف شهرستان بندرعباس انجام خواهد شد، و افزود ممکن است صدای برخی انفجارها شدید باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد نفیسی در این مورد توضیح داد: «به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابههای عملنکرده و باقیمانده از جنگ» و حملات آمریکا و اسرائیل به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار وجود دارد.
او اشاره کرد در هفتههای اخیر، چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان انجام شده است.