تجمع اعتراضی دانشآموزان در اصفهان
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان اصفهان شنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به حضوری شدن امتحانات خود تجمع برگزار کرده و شعار دادند: «دانشآموز داد بزن حقتو فریاد بزن.»
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان اصفهان شنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به حضوری شدن امتحانات خود تجمع برگزار کرده و شعار دادند: «دانشآموز داد بزن حقتو فریاد بزن.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، اعلام کرد چهارمین جلسه مجازی مجلس به مدت دو ساعت و به صورت وبیناری روز سهشنبه با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و سقاب اصفهانی، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی، برگزار خواهد شد.
به گفته او، در این نشست سیاستها و اقدامات دولت در جهت «پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت» مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، جلسات مجلس تعطیل شد و پس از آن به صورت مجازی ادامه یافت. از آن زمان تاکنون جلسهای در صحن علنی مجلس برگزار نشده است.
پاپ لئو برای حضوری یکهفتهای در اسپانیا، راهی سفری به این کشور شد. این نخستین سفر او به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلون افتتاح و با مهاجران دیدار کند.
انتظار میرود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با جمعیت زیادی دیدار کند.
این سفر همچنین شامل توقفهایی در مادرید، صومعه مونتسرات و جزایر قناری، مجمعالجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا، خواهد بود.
رابرت پرووست، آمریکایی ۶۹ ساله، در اردیبهشت ۱۴۰۴، به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکهای جهان انتخاب شد و نام «پاپ لئو چهاردهم» را برای خود برگزید.
او اصالتا اهل شیکاگو است.
لئو که با انتقاد از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمانهایی دیدار خواهد کرد که برای آنان کار میکنند.
ماتئو برونی، مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان، گفت وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است: «اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ خرداد درباره این سفر نوشت: «انتظار میرود پاپ لئو جنگها و دوقطبیسازی را محکوم کند.»
برونی گفت پاپ لئو که در ماههای اخیر لحن قاطعتری در انتقاد از مسیر رهبری جهانی اتخاذ کرده است، قرار است بیش از ۲۰ سخنرانی انجام دهد و به نخستین پاپی تبدیل شود که در پارلمان اسپانیا سخنرانی میکند.
او افزود که پاپ احتمالا در جریان حضورش در اسپانیا جنگهایی را که در نقاط مختلف جهان در جریان هستند، محکوم خواهد کرد و خواستار گفتوگو برای غلبه بر افزایش دوقطبیسازی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
۲۱ فروردین، پاپ لئو چهاردهم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت: «خداوند هیچ درگیریای را تقدیس نمیکند و از بمباندازان جانبداری نمیکند.»
او تاکید کرد هیچ آرمانی ریختن خون بیگناهان را توجیه نمیکند و مسیحیان نباید کنار جنگافروزان بایستند.
ترامپ بارها در جریان جنگ لفظی با پاپ لئو، به مواضع او درباره جنگ با جمهوری اسلامی کنایه زده است؛ از جمله ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، که گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است.
ترامپ گفت پاپ همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد با انتشار بیانیهای از ساکنان پنج روستای جنوب لبنان خواست پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزبالله، فورا خانههای خود را تخلیه کنند.
بر اساس این بیانیه، ساکنان عرمتی، مشغره، کفر حونه، سجد (جزین) و انصاریه باید به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پی آنچه «نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله» خوانده شده، انجام میشود.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، گفت: «در پی نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله که آن را تروریستی میخوانیم، ناچاریم با قدرت علیه آن اقدام کنیم.» او افزود: «ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد.»
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است هر فردی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات و تجهیزات نظامی حزبالله حضور داشته باشد، جان خود را در معرض خطر قرار میدهد.
ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، روز شنبه ۱۶ خرداد گفت بستن تنگه هرمز که یکی از مسیرهای اصلی صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار میرود، تلاشی برای تغییر مقررات بازار جهانی انرژی به نفع ایالات متحده است.
ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، روز شنبه ۱۶ خرداد گفت بستن تنگه هرمز که یکی از مسیرهای اصلی صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار میرود، تلاشی برای تغییر مقررات بازار جهانی انرژی به نفع ایالات متحده است.
او این اظهارات را در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ مطرح کرد. سچین از متحدان دیرینه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به شمار میرود.
مدیرعامل روسنفت همچنین گفت گروه اوپک پلاس، متشکل از تولیدکنندگان بزرگ نفت، با خروج امارات متحده عربی از این ائتلاف بخشی از ظرفیت و توان خود را از دست داده است.
سپاه پاسداران بامداد شنبه دور تازهای از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را انجام داده است؛ حملاتی که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را وارد مرحله جدیدی از تقابل نظامی کرد.
ارزیابی حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: