مقام نظامی عراق: حملات به سمت کشورهای خلیج فارس خنثی شد
معاون رییس فرماندهی عملیات مشترک عراق در گفتوگو با شبکه الحدث گفت حملات به سمت کشورهای خلیج فارس در طول جنگ در ایران خنثی شد و افراد دخیل در این حملات دستگیر شدند.
معاون رییس فرماندهی عملیات مشترک عراق در گفتوگو با شبکه الحدث گفت حملات به سمت کشورهای خلیج فارس در طول جنگ در ایران خنثی شد و افراد دخیل در این حملات دستگیر شدند.
وزارت خارجه اردن در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت این اقدام تشدیدی خطرناک به شمار میرود که تلاشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
اردن این حملات را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور، تهدیدی برای امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آنها و نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل اردن با بحرین و کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی تاکید کرد و اعلام کرد اردن در تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، در کنار آنها خواهد ایستاد.
اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سومین هفته از خردادماه در ۱۶ استان کشور ادامه یافت. این اعتراضات که ابتدا بر شیوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری رسید.
اعتراضات دانشآموزان از اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد.
دانشآموزان تاکنون در ۱۶ استان آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویهوبویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران و مرکزی، دست به اعتراض زدهاند.
در شهرکرد، دانشآموزان چهارمحالوبختیاری، شنبه ۱۶ خرداد همزمان با دانشآموزان دیگر استانها تجمع کردند و در اعتراض به سیاستهای آموزشی شعار دادند: «محصل داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «مسئول بیلیاقت/ نمیخوایم نمیخوایم» ...
یک ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد دانشآموزان در استان تهران، با تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به تصمیمات کنکوری این نهاد شعار دادند: «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» ...
دوم خرداد، در خرمآباد، دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع کردند و خواستار شفافیت در برگزاری امتحانات شدند.
تجمعهای مشابهی در اراک و اصفهان گزارش شد که محور آنها حضوری شدن امتحانات و شرایط نامناسب آموزشی بود.
این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی گسترده از تاثیرات آموزش مجازی و تصمیمات متناقض مسئولان بوده است.
نقطه اوج اعتراضهای دانشآموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد: شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
این اعتراضات که از شهرهای مختلف گزارش شد، اعتراض به تغییر قواعد آموزشی، فشار روانی امتحانات و کنکور، و بلاتکلیفیها در تصمیمگیریهای مکرر مسئولان بود.
دهها دانشآموز در پیامهایی به ایراناینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
آنان همچنین در طول هفتههای گذشته با ارسال پیامهایی، از دیگر دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.
این دانشآموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شدهاند، میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور، آسیب ببیند.
وزارت خارجه کویت با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم و آن را اقدامی مجرمانه و تکرارشونده توصیف کرد که آخرین مورد آن بامداد شنبه رخ داده است. در این بیانیه آمده است حملات اخیر جمهوری اسلامی تحت هیچ بهانهای قابل توجیه نیست و نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل است.
وزارت خارجه کویت اعلام کرد این اقدام تجاوزی آشکار است که درخواستهای بینالمللی برای توقف چنین اقداماتی را نادیده میگیرد و تهدیدی مستقیم برای جان شهروندان و ساکنان و همچنین امنیت و ثبات منطقه به شمار میرود.
بامداد شنبه ۱۶ خرداد، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داد پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملههای موشکی و پهپادی است. جمهوری اسلامی چهارشنبه نیز حملات موشکی و پهپادی مرگباری علیه کویت انجام داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و ۶۳ نفر مجروح شدند.
نشریه اتلتیک در گزارشی به نقل یک مقام دولت آمریکا نوشت که تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده کنند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
یک منبع آگاه به اتلتیک گفته است که همه اعضای مورد نظر کاروان تیم فوتبال ایران که قرار بود از مکزیک، محل استقرار اصلی آنها پیش از تورنمنت، به آمریکا سفر کنند، ویزا دریافت نکردهاند.
این رسانه نوشته که یک مقام دولت آمریکا در کاخ سفید روز جمعه درباره وضعیت ویزاهای تیم ملی ایران گفت: «ویزاهای لازم برای حضور ایران در جام جهانی، از جمله برای بازیکنان و کادر پشتیبانی ضروری، صادر شده است. ما اجازه نخواهیم داد تیم ایرانی از این سازوکار سوءاستفاده کند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کند.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که دولت ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است. بامداد امروز نیویورک تایمز نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، تسنیم نوشته که این نفرات همراه تیم ملی به مکزیک میروند و «تلاشها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.»
از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند، سرنوشت حضور تیم ملی در جام جهانی و سفر و ورود به آمریکا با ابهام زیادی روبهرو بوده است.
اتلتیک اشاره میکند که «برخی مقامهای فدراسیون فوتبال که گفته میشود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشتهاند، در آذرماه سال گذشته از ورود به مراسم قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن دیسی منع شدند.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال که سابقه حضور در سپاه پاسداران دارد سه ماه پیش به همین دلیل نتوانست در نشست کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در کانادا شرکت کنند؛ موضوعی که دبیرکل این نهاد در آن زمان اعلام کرد و موجب تردیدهایی درباره ورود کاروان تیم ملی شد.
هفته گذشته، فدراسیون فوتبال بهطور رسمی اردوگاه تیم ملی را از آریزونا در خاک آمریکا، به تیخوانا در مکزیک منتقل کرد. با این حال، این تیم قرار است بازیهای مرحله گروهی خود را در کالیفرنیای جنوبی و سیاتل برگزار کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و وزیر امور خارجه او، مارکو روبیو، گفتهاند که تیم ایران در این تورنمنت، خوشآمد است؛ این در حالی است که رئیسجمهور پیشتر گفته بود حضور این تیم «بهخاطر جان و امنیت خودشان» را «مناسب» نمیداند.
ایران کمتر از دو هفته دیگر، در ۲۶ خرداد، نخستین بازی خود در جام جهانی را برابر نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار خواهد کرد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران گفت آمریکاییها اعلام کردند ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران را آزاد میکنند و پذیرفتهاند نیمی از آن از طریق قطر پرداخت شود، اما تا زمانی که این موضوع بهصورت عملی اجرا نشود، آن را قبول نداریم.
او درباره شرایط مذاکره با آمریکا افزود مدیریت و کنترل تنگه هرمز با هماهنگی سپاه پاسداران، وزارت خارجه و سایر دستگاههای مسئول انجام میشود.
کوثری همچنین گفت محاصره دریایی باید برداشته شود.