سفیر اسرائیل در استرالیا: جمهوری اسلامی دشمن مشترک ملتهای ایران و اسرائیل است
سفیر اسرائیل در استرالیا در مصاحبه اختصاصی با ایراناینترنشنال، با تاکید بر پیوندهای تاریخی میان ایرانیان و اسرائیلیها، جمهوری اسلامی را دشمن مشترک دو ملت دانست. او معتقد است ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی تغییرپذیر نیست و بهبود روابط با پایان این حکومت امکانپذیر خواهد بود.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در واکنش به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد حکومت ایران «به رویکرد خصمانه و برنامهریزیشده» خود از طریق حملات موشکی و پهپادی که غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد، ادامه میدهد.
در این بیانیه آمده است در جریان این حمله، سامانههای پدافندی این کشور موفق شدند سه موشک و تعدادی پهپاد را رهگیری و منهدم کنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی سلاحها و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش دفاعی برای حفاظت از پادشاهی قرار دارند.
وزارت خارجه اردن در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت این اقدام تشدیدی خطرناک به شمار میرود که تلاشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
اردن این حملات را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور، تهدیدی برای امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آنها و نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل اردن با بحرین و کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی تاکید کرد و اعلام کرد اردن در تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، در کنار آنها خواهد ایستاد.
اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سومین هفته از خردادماه در ۱۶ استان کشور ادامه یافت. این اعتراضات که ابتدا بر شیوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری رسید.
اعتراضات دانشآموزان از اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد.
دانشآموزان تاکنون در ۱۶ استان آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستانوبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویهوبویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران و مرکزی، دست به اعتراض زدهاند.
در شهرکرد، دانشآموزان چهارمحالوبختیاری، شنبه ۱۶ خرداد همزمان با دانشآموزان دیگر استانها تجمع کردند و در اعتراض به سیاستهای آموزشی شعار دادند: «محصل داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «مسئول بیلیاقت/ نمیخوایم نمیخوایم» ...
یک ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد دانشآموزان در استان تهران، با تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به تصمیمات کنکوری این نهاد شعار دادند: «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» ...
دوم خرداد، در خرمآباد، دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع کردند و خواستار شفافیت در برگزاری امتحانات شدند.
تجمعهای مشابهی در اراک و اصفهان گزارش شد که محور آنها حضوری شدن امتحانات و شرایط نامناسب آموزشی بود.
این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی گسترده از تاثیرات آموزش مجازی و تصمیمات متناقض مسئولان بوده است.
نقطه اوج اعتراضهای دانشآموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد: شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
این اعتراضات که از شهرهای مختلف گزارش شد، اعتراض به تغییر قواعد آموزشی، فشار روانی امتحانات و کنکور، و بلاتکلیفیها در تصمیمگیریهای مکرر مسئولان بود.
دهها دانشآموز در پیامهایی به ایراناینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
آنان همچنین در طول هفتههای گذشته با ارسال پیامهایی، از دیگر دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.
این دانشآموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شدهاند، میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور، آسیب ببیند.
وزارت خارجه کویت با صدور بیانیهای حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم و آن را اقدامی مجرمانه و تکرارشونده توصیف کرد که آخرین مورد آن بامداد شنبه رخ داده است. در این بیانیه آمده است حملات اخیر جمهوری اسلامی تحت هیچ بهانهای قابل توجیه نیست و نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل است.
وزارت خارجه کویت اعلام کرد این اقدام تجاوزی آشکار است که درخواستهای بینالمللی برای توقف چنین اقداماتی را نادیده میگیرد و تهدیدی مستقیم برای جان شهروندان و ساکنان و همچنین امنیت و ثبات منطقه به شمار میرود.
بامداد شنبه ۱۶ خرداد، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داد پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملههای موشکی و پهپادی است. جمهوری اسلامی چهارشنبه نیز حملات موشکی و پهپادی مرگباری علیه کویت انجام داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و ۶۳ نفر مجروح شدند.