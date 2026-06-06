روزنامه وای‌نت پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در گزارشی نوشت که موساد پیش از توقف این طرح از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شبه‌نظامیان کرد مخالف جمهوری اسلامی را با سلاح‌هایی که از حماس و حزب‌الله به غنیمت گرفته شده بود، مسلح کرده و این اقدام بخشی از طرحی گسترده‌تر برای سرنگونی حکومت ایران بوده است.

با این حال، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، این گزارش را تکذیب کرد و گفت حزب او هیچ سلاحی از اسرائیل و آمریکا دریافت نکرده است.

او افزود تا آنجا که اطلاع دارد هیچ یک از دیگر احزاب کرد ایرانی نیز سلاحی از این دو کشور نگرفته‌اند.

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، نیز به ایران‌اینترنشنال گفت این حزب هیچ سلاحی از اسرائیل یا آمریکا دریافت نکرده است و این گزارش‌ها به هیچ‌وجه حقیقت ندارد.

رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کردستان، هم در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال دریافت هرگونه سلاح از اسرائیل یا آمریکا را تکذیب و تاکید کرد که دیگر احزاب کردستان ایران نیز هیچ سلاحی از این دو کشور دریافت نکرده‌اند.

پیشتر نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا بدون ارائه جزییات، از ارسال اسلحه برای گروه‌های کرد خبر داده بود. احزاب کردستان ایران، اظهارات ترامپ را رد و تاکید کرده‌اند که هیچ یک از آنها، هیچ سلاحی از آمریکا تحویل نگرفته‌اند.

این در حالی است که هم در جریان جنگ ایران و هم در دوران آتش‌بس، جمهوری اسلامی بارها با پهپاد و موشک به اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.

آمریکا و اسرائیل مشخص نکرده‌اند سلاح‌هایی که ترامپ از ارسال آنها سخن گفته و یا سلاح‌های به‌دست آمده از حماس و حزب‌الله از سوی موساد در اختیار کدام گروه و حزب کرد، از جمله احزاب اقلیم کردستان، قرار گرفته است.

احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات کردستان، کومله و پاک ۱۷ فروردین ادعای ترامپ درباره ارسال «مقدار زیادی سلاح» از سوی آمریکا برای معترضان دی‌ماه را رد کردند و گفتند حتی «یک گلوله» هم از هیچ کشوری دریافت نکرده‌اند و سیاستشان پیگیری مطالبات به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز است.

کنگره ملی کردستان، نهاد فراگیر تشکل‌های کرد، نیز ۲۳ اردیبهشت در بیانیه‌ای با رد اظهارات ترامپ مبنی بر ارائه سلاح به گروه‌های کرد برای مقابله با جمهوری اسلامی، هشدار داد چنین اظهاراتی خطر ایجاد یک کارزار خصمانه هماهنگ علیه مردم کرد را به همراه دارد.

در این بیانیه گفته شده بود: «طرح چنین اتهام‌های گسترده و کلی، همه کردها را در معرض سوءظن قرار می‌دهد و خطر تضعیف روابط کردها و آمریکا را در پی دارد. ما به عنوان کنگره ملی کردستان این اتهام‌ها را رد می‌کنیم و آن‌ها را جدی و بالقوه زیان‌بار می‌دانیم.»

با این حال، روزنامه وای‌نت پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در گزارشی جدید نوشت این سلاح‌ها در جریان جنگ از نیروهای حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان به دست آمده بودند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، نیز در طرح تجهیز نیروهای کرد مشارکت داشت، اما این برنامه در نهایت پس از فشار رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، از سوی دونالد ترامپ متوقف شد.

در اواخر ماه مارس، روزنامه ترکیه‌ای دیلی صباح که به دولت ترکیه نزدیک است، گزارش داده بود که آنکارا موفق شده یک طرح ادعایی اسرائیل برای به‌کارگیری نیروهای کرد به‌عنوان نیروی زمینی در جنگ علیه جمهوری اسلامی را خنثی کند.

بر اساس گزارش این روزنامه، و همچنین برخی گزارش‌های دیگر، اسرائیل با همکاری ایالات متحده در نظر داشت از سازمان‌های کرد در عراق و داخل ایران به‌عنوان نیروی نیابتی در یک عملیات زمینی استفاده کند؛ عملیاتی که قرار بود پس از حمله آغازین در ۹ اسفند ۱۴۰۴ انجام شود.

طبق این گزارش، اسرائیل همچنین اهداف نظامی در نزدیکی مرز ایران و عراق را هدف قرار داده بود تا امکان جابه‌جایی نیروهای کرد فراهم شود.

دیلی صباح نوشت که حدود ۵۰۰ نیروی مسلح از عراق راهی ایران شده بودند تا به درگیری‌ها بپیوندند، اما این طرح در پی مداخله ترکیه متوقف شد. این مداخله شامل تماس‌های سطح بالا با رهبران اقلیم کردستان عراق نیز بود.

بر اساس این گزارش، آنکارا به رهبران کرد، به‌ویژه خانواده‌های بارزانی و طالبانی، هشدار داده بود که با این طرح همکاری نکنند و به‌صراحت اعلام کرده بود که در صورت مشارکت کردها در جنگ علیه جمهوری اسلامی، از آنها حمایت نخواهد کرد.

رهبران دو حزب اصلی کُرد در عراق، مسعود بارزانی و بافل طالبانی هستند.

به‌نوشته دیلی صباح ترکیه همچنین پیام‌های هشدارآمیزی برای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ارسال و هشدار داده بود در صورت مشارکت این گروه در عملیات، دست به اقدام خواهد زد.

در این گزارش همچنین به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، اشاره و گفته شده بود او از نیروهای کرد خواسته بود به ابتکارهای اسرائیل پاسخ مثبت ندهند.

بر اساس گزارش این روزنامه ترکیه‌ای، اردوغان این موضوع را در گفت‌وگویی با ترامپ مطرح و مخالفت صریح خود را با استفاده از نیروهای کرد در جنگ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرده بود.

مقام‌های دولت ترکیه هشدار داده بودند که چنین اقدامی می‌تواند موجب شعله‌ور شدن درگیری گسترده‌تری میان ملت‌های منطقه شود.

ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، نیز در کنفرانسی در استانبول نسبت به شکل‌گیری یک «گلوله آتشین منطقه‌ای» هشدار داده و گفته بود پیامدهای جنگ می‌تواند به رویارویی طولانی‌مدت میان ترک‌ها، کردها، عرب‌ها و ایرانیان منجر شود.