کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران «برخورد نامناسب» با استادان اخراجی تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل صنفی بدون اشاره به نوع این برخورد، از وزارت آموزش و پرورش خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.

در این ارتباط، شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران (واحد دانشگاه فرهنگیان) تاکید کرد که حرمت و شان اساتید باید حفظ و با متخلفان برخورد شود.

بیش از ۳۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که ماه‌ها پیش اخراج شدند، می‌گویند حدود ۱۰ ماه است که حقوق و مزایای‌شان قطع شده است.

آن‌ها بارها به اخراج غیرقانونی خود اعتراض کرده‌اند. در این ارتباط، به‌رغم گرفتن تایید اعتراض‌شان از سوی مراجع مختلف قانونی، تاکنون رییس دانشگاه فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون خودداری کرده‌اند.