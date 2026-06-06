کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران برخورد نامناسب با استادان اخراجی تربیت معلم را محکوم کرد
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران «برخورد نامناسب» با استادان اخراجی تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل صنفی بدون اشاره به نوع این برخورد، از وزارت آموزش و پرورش خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.
در این ارتباط، شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران (واحد دانشگاه فرهنگیان) تاکید کرد که حرمت و شان اساتید باید حفظ و با متخلفان برخورد شود.
بیش از ۳۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که ماهها پیش اخراج شدند، میگویند حدود ۱۰ ماه است که حقوق و مزایایشان قطع شده است.
آنها بارها به اخراج غیرقانونی خود اعتراض کردهاند. در این ارتباط، بهرغم گرفتن تایید اعتراضشان از سوی مراجع مختلف قانونی، تاکنون رییس دانشگاه فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون خودداری کردهاند.