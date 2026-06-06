اسرائیل‌هیوم در این تحلیل درباره سیاست‌های ترامپ در قبال [حکومت] ایران، از آنچه «پیام‌های متناقض» رییس‌جمهوری آمریکا درباره جنگ و مذاکرات با تهران توصیف کرد انتقاد کرد، اما در عین حال استدلال کرد که عملکرد عملی ترامپ نشان می‌دهد او همچنان به ادامه فشار بر جمهوری اسلامی متعهد است.

نویسنده این یادداشت می‌نویسد برای بسیاری از حامیان اسرائیل، شنیدن سخنان متناقض ترامپ درباره [حکومت] ایران ناامیدکننده است؛ از یک سو او از نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و از سوی دیگر از آمادگی برای دیدار با رهبران [حکومت] ایران و احتمال دستیابی به توافق صحبت می‌کند.

این تحلیل همچنین انتقادهای اخیر ترامپ از نتانیاهو را «آزاردهنده» توصیف کرده و نوشته است که رییس‌جمهوری آمریکا گاه نتانیاهو را «رهبر بزرگ دوران جنگ» می‌نامد و در مقاطعی نیز او را مورد انتقاد قرار می‌دهد یا مدعی می‌شود اسرائیل بدون حمایت او قادر به ادامه مسیر خود نیست.

اسرائیل‌هیوم این اظهارات را نادرست و غیرقابل پذیرش دانسته، اما تاکید کرده است که نباید سبک شخصی و اظهارات جنجالی ترامپ را با جهت‌گیری راهبردی دولت او در قبال [حکومت] ایران اشتباه گرفت.

«ترامپ نمی‌خواهد پیروزی را به ایران واگذار کند»

نویسنده مقاله معتقد است ترامپ به خوبی می‌داند که پایان دادن زودهنگام به جنگ و کاهش فشارها بر تهران می‌تواند به معنای پیروزی جمهوری اسلامی باشد.

به نوشته اسرائیل‌هیوم، ترامپ بر این باور است که [حکومت] ایران نباید به این نتیجه برسد که با بستن تنگه هرمز و ایجاد اختلال در صادرات انرژی می‌تواند بقای خود را تضمین کند.

این یادداشت به سخنان اخیر ترامپ اشاره می‌کند که افزایش قیمت نفت و اختلال در تردد نفتکش‌ها را «بهایی کوچک» در برابر دستاوردهای بزرگ امنیتی توصیف کرده بود.

اسرائیل‌هیوم همچنین استدلال می‌کند که هنوز بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی دست‌نخورده باقی مانده است؛ از جمله مراکز موشکی، تاسیسات تولید تسلیحات، سایت‌های هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی‌شده که به گفته نویسنده می‌توانند در آینده دوباره به تهدیدی جدی تبدیل شوند.

ایران بخشی از رویارویی گسترده‌تر آمریکا با چین و روسیه

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که ترامپ جنگ با ایران را صرفاً یک درگیری منطقه‌ای نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از رقابت راهبردی آمریکا با چین و روسیه می‌داند؛ دو کشوری که از متحدان جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

بر همین اساس، نویسنده معتقد است رییس‌جمهوری آمریکا به‌سادگی از میدان خارج نخواهد شد و بعید است تنها با اعلام یک «پیروزی نمادین» به حضور نظامی آمریکا در منطقه پایان دهد.

این تحلیل می‌گوید اگرچه ترامپ ممکن است به دلایل سیاسی و داخلی، از جمله انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره یا نیاز به بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا، در برخی مقاطع از تشدید درگیری‌ها خودداری کند، اما همچنان به دنبال کاهش توان جمهوری اسلامی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای آن خواهد بود.

ابهام به‌عنوان بخشی از راهبرد

اسرائیل‌هیوم در پاسخ به این پرسش که چرا ترامپ مواضع ظاهراً متناقضی درباره [حکومت] ایران اتخاذ می‌کند، می‌نویسد بخشی از این ابهام می‌تواند عامدانه و در راستای سردرگم کردن تهران باشد.

به باور نویسنده، همان‌گونه که متحدان آمریکا درباره گام بعدی ترامپ اطمینان کامل ندارند، رهبران جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند مسیر بعدی واشینگتن را با قطعیت پیش‌بینی کنند.

این یادداشت با اشاره به خروج ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۸، دستور ترور قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و عملیات‌های نظامی اخیر علیه حکومت ایران، استدلال می‌کند که عملکرد عملی رییس‌جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته از ثبات بیشتری نسبت به سخنان روزمره او برخوردار بوده است.

مقابله با منتقدان داخلی

اسرائیل‌هیوم همچنین به فشارهای سیاسی داخلی بر ترامپ اشاره می‌کند و می‌نویسد او برای ادامه سیاست فشار بر [حکومت] ایران نه تنها با منتقدان دموکرات، بلکه با بخشی از جریان محافظه‌کار و انزواطلب در آمریکا نیز روبه‌رو شده است.

به نوشته این روزنامه، ترامپ در هفته‌های اخیر انتقاد برخی چهره‌های بانفوذ نزدیک به جنبش «ماگا» از جمله تاکر کارلسون را نادیده گرفته و همچنان بر ضرورت مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

نگرانی از یک توافق ناکافی

با وجود حمایت کلی از رویکرد ترامپ، اسرائیل‌هیوم هشدار می‌دهد که همچنان این خطر وجود دارد که رییس‌جمهوری آمریکا در نهایت به توافقی با تهران تن دهد که از نگاه اسرائیل، فاصله کافی میان جمهوری اسلامی و دستیابی به سلاح هسته‌ای ایجاد نکند یا فشارها بر حکومت ایران را به‌طور کامل حفظ نکند.

با این حال، نویسنده نتیجه می‌گیرد که در شرایط فعلی، ادامه همکاری راهبردی اسرائیل با دولت ترامپ برای پیشبرد کارزار علیه جمهوری اسلامی همچنان یک ضرورت سیاسی و امنیتی است حتی اگر این مسیر با ابهام، نوسان در مواضع و اختلاف‌نظرهای مقطعی همراه باشد.

