تسنیم: پیگیریها برای دریافت ویزای کادر تیم ملی فوتبال ادامه دارد
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت هنوز برای برخی «همراهان و اعضای اجرایی» تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا ویزا صادر نشده و این افراد همراه تیم به مکزیک میروند و پیگیریها برای دریافت ویزا ادامه دارد.»
رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور قصد دارد یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی بسازد و همزمان توسعه تسلیحات محرمانه زیرآبی را پیش ببرد. اعلامی که تنها چند روز پیش از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به پیونگیانگ صورت گرفته است.
روزنامه رودونگ سینمون، ارگان حزب حاکم کره شمالی، شنبه ۱۶ خرداد در گزارشی درباره یک آزمایش دریایی که پیش از این با نظارت کیم جونگ اون انجام شد، نوشت رهبر کره شمالی دستور داده ناوشکن «کانگ کون» و یک ناو جنگی پنج هزار تنی دیگر به نام «چوئه هیون»، هرچه سریعتر به نیروی دریایی این کشور ملحق شوند.
این روزنامه جزییات بیشتری درباره برنامه ساخت ناوشکن ۱۰ هزار تنی یا تسلیحات زیرآبی مورد اشاره، منتشر نکرد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانیها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.»
او افزود: «اگر لبنان برای ایران ابزار چانهزنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم.»
عون در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، حکومت ایران را متهم کرده بود که در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده، از این کشور بهعنوان «ابزار معامله» استفاده میکند.
بهگفته او، مردم لبنان بهای سیاستهای منطقهای تهران را میپردازند و از ادامه جنگ میان اسرائیل و حزبالله خسته شدهاند.
شبکه خبری انبیسی به نقل از مقامهای فعلی و سابق آمریکایی گزارش داد که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده، ارزیابی تهدید ضداطلاعاتی خود برای اسرائیل را به «بحرانی» ارتقا داده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشاندهنده نگرانیهایی در پنتاگون است مبنی بر اینکه سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل به دنبال اطلاعاتی در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسایل خاورمیانه هستند.
به نوشته انبیسی، سفارت اسرائیل در واشینگتن این گزارش را رد کرد و آن را «کاملاً نادرست» خواند و جاسوسی از مقامات دولت آمریکا را انکار کرد. به گزارش انبیسی، یک مقام کاخ سفید نیز این خبر را رد کرد.
در این حال، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.
این شبکه خبری گفت که ارزیابی گزارششده در بحبوحه اختلافنظر بین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر سر جنگ با ایران منتشر شده است.
کانون صنفی معلمان بوشهر بامداد شنبه در بیانیهای «تداوم بازداشت غیرقانونی» عبدالرضا امانیفر، عضو هیات مدیره این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.
این کانون اشاره کرد که «بیش از سه ماه» از بازداشت موقت امانیفر میگذرد، و افزود: «زندان، پاسخ کسی نیست که تمام زندگیاش را صرف ساختن فردایی بهتر برای دانشآموزان، معلمان و همه انسانها در این مملکت کرده است.»
در این بیانیه آمده است که «امانیفر، پژوهشگری درد آشنا و توانمند در جامعهشناسی است که درد اجتماع و آموزش را خوب میشناسد و به خاطر باورش به جامعهای آزاد و و برخوردار از عدالت همواره در صف مقدم مبارزات صنفی و مدنی بوده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در این ارتباط، ضمن محکومیت «تداوم بازداشت غیرقانونی» امانیفر، خواستار آزادی او و سایر معلمان زندانی و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
پیشتر وبسایت حقوق بشری هرانا اشاره کرده بود که امانیفر ۱۵ فروردین به دست نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شده و نوشته بود تاکنون از محل نگهداری و اتهامات این فعال صنفی معلمان اطلاعی حاصل نشده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده،سنتکام، اعلام کرد: «نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود، رهگیری کردند.»
در این بیانیه آمده است: «ساعاتی پس از آنکه سنتکام چهار پهپاد انتحاری ایرانی را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کرد، ایران هفت موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد.»
سنتکام اشاره کرد که این پهپادهای تهاجمی «تهدیدی فوری برای ترافیک دریایی منطقهای بودند» و افزود: «نیروهای آمریکایی برای دفاع در برابر حملات دریایی بیشتر، به سایتهای رادار نظارتی ساحلی ایران در گورک و جزیره قشم حمله کردند.»
در بیانیه آمده است: «ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که شش موشک از موشکهای پرتاب شده ایران رهگیری شدند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است.»
سنتکام اضافه کرد: «در حال حاضر، هیچ گزارشی در مورد وارد آمدن آسیب به پرسنل آمریکایی وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به ستاد ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین نادرست است.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکید کرد: «نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا به پاسخ به تجاوزات بیدلیل ایران در دفاع از خود ادامه دهند.»