نیروی آتشنشانی کویت شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد در پی سقوط ترکشهای ناشی از رهگیری موشکها و پهپادهای مهاجم جمهوری اسلامی توسط سامانههای پدافند هوایی، به سه مورد حادثه رسیدگی کرده است.
محمد الغریب، سخنگوی رسمی نیروی آتشنشانی کویت، گفت این موارد شامل دو آتشسوزی ناشی از سقوط ترکشها و یک مورد آمادهباش و تامین محل با هماهنگی نهادهای ذیربط بوده است.
عباس صوفی، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا گفت تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صرفا اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی، دفاعی، ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک دارد و در حوزه روابط بینالملل نیز جایگاه خاصی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
او گفت مجموعه این عوامل موجب میشود تهران بر تثبیت حاکمیت خود در تنگه هرمز اصرار داشته باشد و این موضوع میتواند به ایجاد نظمی جدید در مدیریت دریا منجر شود.
صوفی درباره طرح سهفوریتی مرتبط با اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز گفت این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است.
فدراسیون فوتبال ایران، رد درخواست ویزای آمریکا تعدادی از فهرست همراهان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را «مغایر با قوانین بینالمللی ورزشی» دانست و نوشت: «میزبان با رفتار تبعیضآمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض آمیز و نابرابر را رقم زد.»
فدراسیون فوتبال مدعی شده که رد ویزای همراهان تیم ملی «مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن است.»
فدراسیون همچنین وعده پیگیری داده است: «این موضوع قطعا توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هماکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.»
فدراسیون فوتبال در این بیانیه، دولت آمریکا را «هنجارشکن و قانون ستیز» خوانده که «در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابتهای جام جهانی در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.»
اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است.
بامداد امروز وبسایت اتلتیک نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شدهاند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون و همچنین مقاماتی از فدراسیون که شغل امنیتی و یا سوابق امنیتی دارند، از جمله افرادی هستند که آمریکا به آنها ویزا نداده است.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.
نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.
اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
به نوشته خبرگزاریهای فارس و تسنیم، وابسته مهدی محمد نبی، مدیر تیم، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر، نمایندگان حراست فدراسیون، مهرپویا اسدی و سروش سلماسی، آنالیزورهای تیم، محمود اسلامیان، مشاور رئیس فدراسیون، امید جمالی و علی افضل، رئیس و کارشناس روابط بین الملل، محسن معتمدکیا، مدیر رسانهای، سیامک قلیچخانی، از اعضای بخش رسانهای، رضا جاودان، از اعضای کادر پشتیبانی، مهدی خراطی، مدیر اجرایی و همچنین یکی از نمایندگان وزارت خارجه از افرادی هستند که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، نشریه اتلتیک در گزارشی به نقل یک مقام دولت آمریکا نوشت که تیم ملی فوتبال و «کادر پشتیبانی ضروری» آن پیش از جام جهانی ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده کنند تا تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند.»
یک منبع آگاه به اتلتیک گفته است که همه اعضای مورد نظر کاروان تیم فوتبال ایران که قرار بود از مکزیک، محل استقرار اصلی آنها پیش از تورنمنت، به آمریکا سفر کنند، ویزا دریافت نکردهاند.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد «تجاوز» جمهوری اسلامی علیه حاکمیت بحرین و کویت را محکوم میکند و این اقدامات را تهدیدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی دانست.
این وزارتخانه افزود اقدامات تهران موجب تشدید تنش و بیثباتی در منطقه میشود و تلاشهای بینالمللی برای بازگرداندن امنیت را تضعیف میکند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد از اقدامات بحرین و کویت برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود حمایت کامل میکند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در واکنش به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد حکومت ایران «به رویکرد خصمانه و برنامهریزیشده» خود از طریق حملات موشکی و پهپادی که غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد، ادامه میدهد.
در این بیانیه آمده است در جریان این حمله، سامانههای پدافندی این کشور موفق شدند سه موشک و تعدادی پهپاد را رهگیری و منهدم کنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی سلاحها و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی و آمادهباش دفاعی برای حفاظت از پادشاهی قرار دارند.
وزارت خارجه اردن در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت این اقدام تشدیدی خطرناک به شمار میرود که تلاشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف میکند.
اردن این حملات را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور، تهدیدی برای امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آنها و نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل اردن با بحرین و کویت در برابر حملات جمهوری اسلامی تاکید کرد و اعلام کرد اردن در تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، در کنار آنها خواهد ایستاد.