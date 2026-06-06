اعتراضات دانش‌آموزان از اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد .

دانش‌آموزان تاکنون در ۱۶ استان آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه‌و‌بویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران و مرکزی، دست به اعتراض زده‌اند.

در شهرکرد، دانش‌آموزان چهارمحال‌وبختیاری، شنبه ۱۶ خرداد همزمان با دانش‌آموزان دیگر استان‌ها تجمع کردند و در اعتراض به سیاست‌های آموزشی شعار دادند: «محصل داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «مسئول بی‌لیاقت/ نمی‌خوایم نمی‌خوایم» ...

یک ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز نشان می‌دهد دانش‌آموزان در استان تهران، با تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به تصمیمات کنکوری این نهاد شعار دادند: «عدالت، آموزش، حق مسلم ماست» ...

دوم خرداد، در خرم‌آباد، دانش‌آموزان مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع کردند و خواستار شفافیت در برگزاری امتحانات شدند.

تجمع‌های مشابهی در اراک و اصفهان گزارش شد که محور آن‌ها حضوری شدن امتحانات و شرایط نامناسب آموزشی بود.

این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از تاثیرات آموزش مجازی و تصمیمات متناقض مسئولان بوده است.

نقطه اوج اعتراض‌های دانش‌آموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد : شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

دانش‌آموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانش‌آموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دست‌کم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.

آن‌ها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانش‌آموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانش‌آموز می‌میرد/ سازش نمی‌پذیرد» سر دادند.

این اعتراضات که از شهرهای مختلف گزارش شد، اعتراض به تغییر قواعد آموزشی، فشار روانی امتحانات و کنکور، و بلاتکلیفی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مکرر مسئولان بود.

ده‌ها دانش‌آموز در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی انتقاد کردند و گفتند تغییر مداوم مقررات کنکور و امتحانات، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.

آنان همچنین در طول هفته‌های گذشته با ارسال پیام‌هایی، از دیگر دانش‌آموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم نیز خواستند برای دستیابی به مطالبات خود، در این تجمعات شرکت کنند.

این دانش‌آموزان که خواستار افزایش مشارکت در اعتراضات شده‌اند، می‌گویند نسل کنونی کنکوری‌ها در سال‌های اخیر با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحران‌های اجتماعی و تغییرات مداوم قوانین آموزشی مواجه بوده و نباید بار دیگر با تغییر مقررات کنکور، آسیب ببیند.