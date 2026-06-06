تیم فوتبال بلژیک در گروه جی جام جهانی ۲۰۲۶ با ایران، مصر و نیوزیلند هم‌گروه است و روز ۳۱ خرداد در لس آنجلس با ایران بازی می‌کند.

شیاطین سرخ امروز اما در برابر هواداران خود شروعی پرانرژی داشتند و دقایقی مانده به پایان نیم‌ساعت نخست بازی مزد برتری‌شان را گرفتند؛ لئاندرو تروسار گل نخست را به ثمر رساند.

جرمی دوکو بار دیگر در قلب این حرکت قرار داشت؛ او با حرکات سریع و تکنیکی همیشگی‌اش وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای مهاجم آرسنال مهیا کرد تا از فاصله‌ای نزدیک کار را تمام کند.

کوین دی‌بروینه سپس رهبری بازی را در دست گرفت و پیش از پایان نیمه نخست، دروازه‌بان تونس را وادار به واکنشی خوب کرد؛ در حالی که بلژیک با آرامش کامل جریان بازی را کنترل می‌کرد.

هر امیدی برای بازگشت تونس خیلی زود پس از شروع نیمه دوم از بین رفت. شارل دِ کتلاره با پرشی بلندتر از دیگران، ارسال یوری تیلمانس را با ضربه سر به گل دوم تبدیل کرد و برتری بلژیک را هم در نبردهای هوایی و هم در میانه میدان به نمایش گذاشت.

وقتی تونس پس از دریافت کارت زرد دوم یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شد، بازی بیش از پیش به سود بلژیک باز شد و این تیم نهایت استفاده را از فضای اضافی برد. دی‌بروینه با ضربه‌ای دقیق از پشت محوطه جریمه گل سوم را به ثمر رساند و در ادامه، گل‌های دیرهنگام دودی لوکباکیو و نیکولا راسکین این پیروزی پرگل را تکمیل کردند.

روملو لوکاکو نیز از روی نیمکت وارد میدان شد و در ادامه روند بازگشتش به آمادگی، حضوری پرتحرک داشت و حتی یک پاس گل هم ثبت کرد.

با روحیه‌ای بالا و بازیکنانی آماده، بلژیک اکنون با شتاب و اعتمادبه‌نفس وارد جام جهانی می‌شود.