کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات رافائل گروسی درباره محدودیت دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ایکس نوشت اختلال در دسترسی و «از دست رفتن پیوستگی دانش» نتیجه حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان است.

او افزود نمی‌توان پیامدهای فنی و سیاسی ناامنی ایجادشده را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد.

غریب‌آبادی گفت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید بی‌طرفی خود را حفظ کند، حمله به تاسیسات تحت نظارت خود را محکوم کند و از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار «فشار سیاسی» پرهیز کند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری اعلام کرد دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان محدود است و این دسترسی وابسته به انتخاب تهران است.