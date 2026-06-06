عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، اعلام کرد چهارمین جلسه مجازی مجلس به مدت دو ساعت و به صورت وبیناری روز سه‌شنبه با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، و سقاب اصفهانی، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی، برگزار خواهد شد.

به گفته او، در این نشست سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت «پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، جلسات مجلس تعطیل شد و پس از آن به صورت مجازی ادامه یافت. از آن زمان تاکنون جلسه‌ای در صحن علنی مجلس برگزار نشده است.