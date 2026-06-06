تجمع اعتراضی دانشآموزان کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان کرمانشاه با تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان شعار «وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان کرمانشاه با تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان شعار «وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم» سردادند.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات رافائل گروسی درباره محدودیت دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ایکس نوشت اختلال در دسترسی و «از دست رفتن پیوستگی دانش» نتیجه حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان است.
او افزود نمیتوان پیامدهای فنی و سیاسی ناامنی ایجادشده را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد.
غریبآبادی گفت آژانس بینالمللی انرژی هستهای باید بیطرفی خود را حفظ کند، حمله به تاسیسات تحت نظارت خود را محکوم کند و از تبدیل گزارشهای فنی به ابزار «فشار سیاسی» پرهیز کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری اعلام کرد دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی همچنان محدود است و این دسترسی وابسته به انتخاب تهران است.
زونگ پیوو، سفیر چین در تهران، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت پکن جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل را «غیرضروری» میداند و خواستار آتشبس فوری و حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو است.
او گفت ایران بهعنوان کشور ساحلی تنگه هرمز دارای حقوق مشروع است و همه طرفها باید به این حقوق احترام بگذارند. با این حال، سفیر چین تاکید کرد تنگه هرمز گذرگاهی حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بینالمللی اهمیت زیادی دارد.
زونگ پیوو افزود چین با پایبندی به مواضع منصفانه و عادلانه خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره موضوع دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر این موضع تاکید میکند.
او همچنین گفت چین و ایران هر دو از اعضای مهم جهان جنوب هستند و لازم است اعضای این مجموعه با صدایی مشترک برای احیای سازمان ملل متحد، بهویژه منشور این سازمان، اقدام کنند.
ارتش آمریکا ویدیویی از حملات خود در بامداد شنبه به سایتهای رادار نظارتی جمهوری اسلامی جزیره قشم و شهر گروگ در استان هرمزگان منتشر کرد و نوشت این حملات در چارچوب اقدامهای دفاعی انجام شده است. ارتش آمریکا هدف از این حملات را جلوگیری از حملات بعدی عنوان کرد.
به گفته سنتکام، جمهوری اسلامی بامداد شنبه همچنین هفت موشک بالستیک به سوی کویت و بحرین پرتاب کرده است که شش فروند آن رهگیری شده و موشک هفتم نیز به هدف مورد نظر نرسیده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، اعلام کرد چهارمین جلسه مجازی مجلس به مدت دو ساعت و به صورت وبیناری روز سهشنبه با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و سقاب اصفهانی، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی، برگزار خواهد شد.
به گفته او، در این نشست سیاستها و اقدامات دولت در جهت «پایداری زنجیره تامین و توزیع سوخت» مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، جلسات مجلس تعطیل شد و پس از آن به صورت مجازی ادامه یافت. از آن زمان تاکنون جلسهای در صحن علنی مجلس برگزار نشده است.
پاپ لئو برای حضوری یکهفتهای در اسپانیا، راهی سفری به این کشور شد. این نخستین سفر او به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلون افتتاح و با مهاجران دیدار کند.
انتظار میرود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با جمعیت زیادی دیدار کند.
این سفر همچنین شامل توقفهایی در مادرید، صومعه مونتسرات و جزایر قناری، مجمعالجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا، خواهد بود.
رابرت پرووست، آمریکایی ۶۹ ساله، در اردیبهشت ۱۴۰۴، به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکهای جهان انتخاب شد و نام «پاپ لئو چهاردهم» را برای خود برگزید.
او اصالتا اهل شیکاگو است.
لئو که با انتقاد از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمانهایی دیدار خواهد کرد که برای آنان کار میکنند.
ماتئو برونی، مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان، گفت وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است: «اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ خرداد درباره این سفر نوشت: «انتظار میرود پاپ لئو جنگها و دوقطبیسازی را محکوم کند.»
برونی گفت پاپ لئو که در ماههای اخیر لحن قاطعتری در انتقاد از مسیر رهبری جهانی اتخاذ کرده است، قرار است بیش از ۲۰ سخنرانی انجام دهد و به نخستین پاپی تبدیل شود که در پارلمان اسپانیا سخنرانی میکند.
او افزود که پاپ احتمالا در جریان حضورش در اسپانیا جنگهایی را که در نقاط مختلف جهان در جریان هستند، محکوم خواهد کرد و خواستار گفتوگو برای غلبه بر افزایش دوقطبیسازی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
۲۱ فروردین، پاپ لئو چهاردهم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت: «خداوند هیچ درگیریای را تقدیس نمیکند و از بمباندازان جانبداری نمیکند.»
او تاکید کرد هیچ آرمانی ریختن خون بیگناهان را توجیه نمیکند و مسیحیان نباید کنار جنگافروزان بایستند.
ترامپ بارها در جریان جنگ لفظی با پاپ لئو، به مواضع او درباره جنگ با جمهوری اسلامی کنایه زده است؛ از جمله ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، که گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است.
ترامپ گفت پاپ همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.