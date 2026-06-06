یک منبع آگاه به اتلتیک گفته است که همه اعضای مورد نظر کاروان تیم فوتبال ایران که قرار بود از مکزیک، محل استقرار اصلی آن‌ها پیش از تورنمنت، به آمریکا سفر کنند، ویزا دریافت نکرده‌اند.

این رسانه نوشته که یک مقام دولت آمریکا در کاخ سفید روز جمعه درباره وضعیت ویزاهای تیم ملی ایران گفت: «ویزاهای لازم برای حضور ایران در جام جهانی، از جمله برای بازیکنان و کادر پشتیبانی ضروری، صادر شده است. ما اجازه نخواهیم داد تیم ایرانی از این سازوکار سوءاستفاده کند تا تحت عناوین نادرست، تروریست‌ها را به ایالات متحده وارد کند.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران آمریکایی گفت که دولت ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.

اواخر روز گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که آمریکا برای همه بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است. بامداد امروز نیویورک تایمز نوشت آمریکا برای مهدی تاج و برخی دیگر از اسامی ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال که به عنوان عضوی از کادر فنی و اجرایی تیم ملی معرفی شده‌اند، ویزا صادر نکرده است. به نوشته الجزیره، این لیست ۱۵ نفره است.

فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اسامی ۱۴ نفر را که تعدادی از آنها مقامات امنیتی شاغل در فدراسیون فوتبال هستند، به عنوان همراهانی از تیم ملی که ویزا برای آنها صادر نشده، اعلام کرد.

نام مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این لیست نیست، خبرگزاری فارس مدعی شده تاج درخواست ویزا نداده است.

اما سایت ورزش سه که روابط نزدیکی با کادر فنی تیم ملی دارد، اشاره کرده که مهدی تاج هم یکی از مقاماتی است که آمریکا برای آنها ویزا صادر نکرده است.

از سوی دیگر، تسنیم نوشته که این نفرات همراه تیم ملی به مکزیک می‌روند و «تلاش‌ها برای دریافت ویزا همچنان ادامه خواهد داشت.»

از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند، سرنوشت حضور تیم ملی در جام جهانی و سفر و ورود به آمریکا با ابهام زیادی روبه‌رو بوده است.

اتلتیک اشاره می‌کند که «برخی مقام‌های فدراسیون فوتبال که گفته می‌شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته‌اند، در آذرماه سال گذشته از ورود به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن دی‌سی منع شدند.»

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال که سابقه حضور در سپاه پاسداران دارد سه ماه پیش به همین دلیل نتوانست در نشست کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در کانادا شرکت کنند؛ موضوعی که دبیرکل این نهاد در آن زمان اعلام کرد و موجب تردیدهایی درباره ورود کاروان تیم ملی شد.

هفته گذشته، فدراسیون فوتبال به‌طور رسمی اردوگاه تیم ملی را از آریزونا در خاک آمریکا، به تیخوانا در مکزیک منتقل کرد. با این حال، این تیم قرار است بازی‌های مرحله گروهی خود را در کالیفرنیای جنوبی و سیاتل برگزار کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و وزیر امور خارجه او، مارکو روبیو، گفته‌اند که تیم ایران در این تورنمنت، خوش‌آمد است؛ این در حالی است که رئیس‌جمهور پیش‌تر گفته بود حضور این تیم «به‌خاطر جان و امنیت خودشان» را «مناسب» نمی‌داند.

ایران کمتر از دو هفته دیگر، در ۲۶ خرداد، نخستین بازی خود در جام جهانی را برابر نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برگزار خواهد کرد.