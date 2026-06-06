انتظار میرود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با جمعیت زیادی دیدار کند.
این سفر همچنین شامل توقفهایی در مادرید، صومعه مونتسرات و جزایر قناری، مجمعالجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا، خواهد بود.
رابرت پرووست، آمریکایی ۶۹ ساله، در اردیبهشت ۱۴۰۴، به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکهای جهان انتخاب شد و نام «پاپ لئو چهاردهم» را برای خود برگزید.
او اصالتا اهل شیکاگو است.
لئو که با انتقاد از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمانهایی دیدار خواهد کرد که برای آنان کار میکنند.
ماتئو برونی، مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان، گفت وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است: «اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ خرداد درباره این سفر نوشت: «انتظار میرود پاپ لئو جنگها و دوقطبیسازی را محکوم کند.»
برونی گفت پاپ لئو که در ماههای اخیر لحن قاطعتری در انتقاد از مسیر رهبری جهانی اتخاذ کرده است، قرار است بیش از ۲۰ سخنرانی انجام دهد و به نخستین پاپی تبدیل شود که در پارلمان اسپانیا سخنرانی میکند.
او افزود که پاپ احتمالا در جریان حضورش در اسپانیا جنگهایی را که در نقاط مختلف جهان در جریان هستند، محکوم خواهد کرد و خواستار گفتوگو برای غلبه بر افزایش دوقطبیسازی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
۲۱ فروردین، پاپ لئو چهاردهم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت: «خداوند هیچ درگیریای را تقدیس نمیکند و از بمباندازان جانبداری نمیکند.»
او تاکید کرد هیچ آرمانی ریختن خون بیگناهان را توجیه نمیکند و مسیحیان نباید کنار جنگافروزان بایستند.
ترامپ بارها در جریان جنگ لفظی با پاپ لئو، به مواضع او درباره جنگ با جمهوری اسلامی کنایه زده است؛ از جمله ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، که گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است.
ترامپ گفت پاپ همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.