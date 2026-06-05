سامانههای هشدار در شمال اسرائیل فعال شدند
ارتش اسرائیل اعلام کرد چند موشک زمینبههوا از خاک لبنان به سمت هواپیماهای نیروی هوایی این کشور پرتاب شده است؛ اقدامی که باعث فعال شدن سامانههای هشدار در شمال اسرائیل شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد چند موشک زمینبههوا از خاک لبنان به سمت هواپیماهای نیروی هوایی این کشور پرتاب شده است؛ اقدامی که باعث فعال شدن سامانههای هشدار در شمال اسرائیل شد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک (OFAC)، جمعه ۱۵ خرداد شبکهای از افراد، شرکتها و کشتیها را که مسئول انتقال صدها میلیون دلار گاز مایع (LPG) ایران بودند، تحریم کرد. این محمولهها بهعنوان الپیجی عمانی به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا فروخته میشدند.
بهگفته وزارت خزانهدار آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، حسابهای بانکی خارجی و ناوگان سایه جمهوری اسلامی، میلیونها بشکه الپیجی ایران را جابهجا کرده و تحریمهای آمریکا را دور زده است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد هدف از این اقدام افشای بازیگرانی است که با سوءاستفاده از زیرساختهای تجاری بینالمللی، یکی از شریانهای حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی را حفظ کردهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری گفته شده است که در همین راستا، دو فرد به نامهای سرباز عبدلزاده (شهروند افغانستان) و محمد شکول میهندوست معروف به «حاج شکور» (شهروند ترکیه) تحریم شدهاند.
علاوه بر این دو نفر که شبکهای از شرکتهای پوششی در امارات را اداره میکردند، چهار شرکت به نامهای بوتانی تریدینگ (Butani Trading LLC)، داندولد تریدینگ (Dundlod Trading FZE)، ایدیاچ انرژی (ADH Energy FZE) و شرکت چینی شانگهای کیانی انرژی (Shanghai Qianye Energy Co., Ltd) تحریم شدهاند.
آمریکا همچنین شش نفتکش و کشتی حمل گاز مایع را بهدلیل مشارکت در انتقال گاز مایع ایران به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و توان نظامی آن بهشدت تضعیف شده است. در چارچوب عملیات خشم اقتصادی (Economic Fury)، وزارت خزانهداری به تحریم ناوگان سایه، شبکههای بانکداری سایه و دسترسی جمهوری اسلامی به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.»
هدف قرار دادن صرافیهای مرتبط با جمهوری اسلامی
وزارت خزانهداری همچنین صرافی «شرکت مهرداد گرامیاننیک و شرکا» و مدیران آن را تحریم کرد.
به گفته آمریکا، این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایرانی جابهجا کرده است.
آمریکا میگوید نظام ارزی ایران بهشدت به دلالان منتخب و شرکتهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی متکی است؛ شرکتهایی که با استفاده از شرکتهای صوری و پوششی در خارج از کشور، ارتباط خود با حکومت ایران را پنهان میکنند و تحریمها را دور میزنند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکهها سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی انجام میدهند و به حکومت ایران و نیروهای مسلح آن کمک میکنند تا تحریمها را دور بزنند، از نظام مالی بینالمللی سوءاستفاده کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را منتقل کنند.
خزانهداری آمریکا پیشتر نیز صرافیهای «رادین»، «ارز ایران»، «اوپال» و «امین» را هدف تحریم قرار داده بود.
«خشم اقتصادی» و فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد که به سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه میدهد و توانایی جمهوری اسلامی برای کسب، انتقال و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار خواهد داد.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری، اقدامات اخیر موجب مسدود شدن دهها میلیارد دلار درآمد بالقوه برای حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن شده است.
در بیانیه مسدود کردن نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران، مقابله با شبکههای بانکداری در سایه ایران در سراسر جهان، تحریم شبکههای تامینکننده تسلیحات و قطعات نظامی برای حکومت ایران، تحریم مقامهای عراقی متهم به همکاری در فروش نفت ایران، هدف قرار دادن گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و تحریم کشتیها و شرکتهای مرتبط با ناوگان در سایه جمهوری اسلامی از جمله اقدامات اخیر آمریکا بوده است.
درحالی که رویترز به نقل از مقامی در کاخ سفید خبر داده آمریکا برای بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرده است، فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه نوشته که «ویزای برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تاکنون از صدور ویزا خودداری کرده است.»
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفته بود «پاسپورتهای اعضای تیم ملی را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دادیم. به فیفا اعلام کردهایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیمهای دیگری خواهیم گرفت.»
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شدهاند.
این در حالی است که تنها ۱۰ روز تا نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باقیمانده است. این بازی در لسآنجلس و در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد.
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه به قانونگذاران گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.
وبسایت آکسیوس گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۴ خرداد برای مشورت با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی نقش داشته باشند، به آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی سفر کردند.
بهنوشته آکسیوس، کاخ سفید که در تلاش است تا با جمهوری اسلامی به یک «یادداشت تفاهم» برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات عمیق هستهای دست یابد و میخواهد در صورت آغاز این مذاکرات، تیمی از کارشناسان آماده در اختیار داشته باشد.
با این حال، به گفته مقامهای آمریکایی و منابع منطقهای درگیر در روند میانجیگری، واشینگتن و تهران همچنان بر سر چندین جزئیات این یادداشت تفاهم اختلاف دارند.
منابع مذکور مذاکرات را در مرحله پایانی توصیف کردهاند، اما هنوز مشخص نیست که آیا در نهایت توافقی حاصل خواهد شد یا خیر.
یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده، به آکسیوس گفت: «این نشست در اوک ریج به این معنا نیست که حتما توافقی حاصل خواهد شد، اما نشان میدهد مذاکرات وارد مرحلهای بسیار جدی شده و احتمال دستیابی به توافق وجود دارد؛ بنابراین ما میخواهیم آماده باشیم.»
این وبسایت نوشت ویتکاف سفری اعلامنشده به شرق تنسی انجام داده است. دو مقام آمریکایی بعدا تایید کردند که او و کوشنر در حال بازدید از تاسیسات وزارت انرژی آمریکا در اوک ریج بودهاند.
برخی از برجستهترین کارشناسان آمریکا در زمینه فرآوری اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ در آزمایشگاه ملی اوک ریج و مجتمع امنیت ملی Y-12 مستقر هستند. در گذشته نیز مواد و تجهیزات هستهای، از جمله موادی از قزاقستان و لیبی، از طریق تنسی منتقل شده بودند.
کاخ سفید از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اداره ملی امنیت هستهای آمریکا نیز پاسخی ارائه نداد.
دو مقام آمریکایی گفتند اخیرا تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه، در مذاکرات هستهای مشارکت کنند.
فرستادگان آمریکا برای دیدار با اعضای این تیم و بررسی مقدمات احتمالی اجرای یک توافق هستهای به تنسی سفر کردند.
آخرین وضعیت مذاکرات
ویتکاف و کوشنر هفته گذشته در مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر مفاد یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه به توافق رسیدند؛ توافقی که شامل تمدید آتشبس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات درباره ذخایر اورانیوم غنیشده ایران و محدودیتهای آتی غنیسازی بود.
ترامپ جمعه گذشته خواستار اعمال دو اصلاحیه در متن توافق شد و جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که تغییرات مدنظر خود را مطرح خواهد کرد.
در حال حاضر آمریکا منتظر پاسخ رسمی تهران است، اما آکسیوس بهنقل از منابع خود نوشت اختلافات باقیمانده نسبتا محدود هستند.
برای مثال، به گفته دو منبع آگاه از مذاکرات، ترامپ خواسته است جمهوری اسلامی بپذیرد که هر توافق نهایی شامل مهلت ۶۰ روزه برای رقیقسازی و کاهش سطح غنیسازی اورانیوم غنیشده ایران باشد، اما تهران خواستار مهلتی ۹۰ روزه است.
همچنین دو طرف بر سر میزان و زمان آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران اختلاف دارند.
یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن اعلام کرده است که پس از دستیابی به توافق نهایی و برداشته شدن گامهای عملی برای اجرای آن، منابع مالی ایران را آزاد خواهد کرد، اما جمهوری اسلامی خواهان آزادسازی بخشی از این داراییها بهصورت فوری است.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، جمعه ۱۵ خرداد در گفتوگویی با سیانان گفت دیدار با مجتبی خامنهای که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آن سخن گفته بود اتفاق نخواهد افتاد.
او گفت مذاکرات به بنبست رسیده و ترامپ باید این بنبست را بشکند. توپ در زمین ترامپ است.
رضایی هشدار داد که در صورت ازسرگیری درگیریها از سوی آمریکا، واشینگتن وارد «راهرویی تاریک» خواهد شد.
او همچنین در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره دیدار احتمالی با مجتبی خامنهای گفت: «چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اکنون ما در مرحله نخست مذاکرات قرار داریم و آقای ترامپ مذاکرات را به بنبست کشانده است. چنین دیداری رخ نخواهد داد.»
رضایی گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران بلافاصله پس از امضای یک توافق موقت با آمریکا شده و همچنین خواهان آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر در مرحله بعدی است.
مقامهای آمریکایی نگران هستند که هرگونه آزادسازی داراییها در شرایط کنونی، یکی از مهمترین اهرمهای فشار بر جمهوری اسلامی را از بین ببرد. دونالد ترامپ تاکید کرده است که هر توافقی باید بهمراتب قویتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ باشد و نباید چنین به نظر برسد که آمریکا در حال تحویل «پالتهای پول نقد» به تهران است؛ عبارتی که او بارها برای انتقاد از تصمیم باراک اوباما در پرداخت پول نقد به جمهوری اسلامی به کار برده است.
مرحله دوم مذاکرات
اگر مذاکرات وارد مرحله دوم شود، تیم کارشناسانی که ویتکاف و کوشنر با آنان دیدار کردند باید برنامهای برای «نحوه تعیین تکلیف مواد هستهای ایران»، «چگونگی اعمال محدودیتهای بیشتر بر برنامه غنیسازی» و «سازوکارهای راستیآزمایی و نظارت بر اجرای توافق» تدارک ببینند.
مقامهای آمریکایی به آکسیوس گفتند برخی از کارشناسان حاضر در نشست روز پنجشنبه، چند هفته پیش نیز در عملیات انتقال اورانیوم غنیشده از ونزوئلا مشارکت داشتند. آن مواد که متعلق به یک راکتور تحقیقاتی بود، ماه گذشته برای فرآوری به ایالت کارولینای جنوبی منتقل شد.
برخی از این کارشناسان هستهای همچنین پیش از آغاز جنگ، همراه با کوشنر و ویتکاف در عمان در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی حضور داشتند.
یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «این افراد برجستهترین کارشناسان هستهای آمریکا هستند که دانش فنی لازم برای اجرای جزئیات یک توافق با ایران را در اختیار دارند.»
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جمعه با انتشار بیانیهای درباره تحریمهای تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «امروز، ایالات متحده تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای ما و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکنندهاش را مختل میکند.»
او افزود: «ایالات متحده یک شبکه پیچیده که صدها میلیون دلار گاز نفتی ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا قاچاق کرده است، هدف قرار داده است. این شبکه از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، همراه با ناوگان سایه ایران، برای پنهان کردن منشا ایرانی سوخت و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: «ما همچنین یک صرافی ایرانی و گردانندگان آن را تحریم میکنیم که با سایر عوامل همکاری کردهاند تا بتواند میلیاردها دلار تراکنش مالی غیرقانونی را تسهیل کند. این معاملات به حکومت ایران امکان میدهد درآمدهای حاصل از فروش نفت را جابهجا کرده و همزمان از نظام مالی بینالمللی دوری کند.»
پیگوت تاکید کرد: «این تحریمها بخشی از کارزار "خشم اقتصادی" دولت آمریکا است که با حفظ فشار حداکثری بر حکومت ایران، توانایی آن برای کسب درآمد جهت توسعه تسلیحات، حمایت از گروههای نیابتی تروریستی و اقدامات تهاجمی در منطقه را مختل میکند.»
او نوشت: «ایالات متحده همچنان اقداماتی را برای پاسخگو کردن هر فرد یا نهادی که به ایران در دور زدن تحریمها کمک کند، از جمله شرکتها و موسسات مالی خارجی، اتخاذ خواهد کرد. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم در اجرای این اقدامات به ما بپیوندد و مانع دسترسی ایران به منابعی شود که به تروریسم، گسترش تسلیحات و بیثباتی در سراسر منطقه دامن میزند.»
الکساندر زورف، یاکوب منشیک، تنیسور سید بیستوششم اهل جمهوری چک را در نیمه نهایی رولان گاروس در چهار ست با نتایج ۷-۵، ۶-۲، ۳-۶، ۶-۳ شکست داد و برای دومین بار به فینال اوپن فرانسه رسید تا به نخستین قهرمانی خود در مسابقات تنیس نزدیک شود.
این در حالی است که فلاویو کوبولی ایتالیایی بدون حتی یک ضربه در نیمه نهایی، راهی فینال شد.
زورف، سید دوم و نفر سوم جهان، روز یکشنبه در چهارمین فینال گرنداسلم خود به میدان خواهد رفت.
این تنیسباز آلمانی نخستین فینال گرنداسلمش را در اوپن آمریکا ۲۰۲۰ در تایبریک ست پنجم مقابل دومینیک تیم واگذار کرد؛ در حالی که دو ست جلو بود و در ست پنجم برای قهرمانی سرویس میزد.
او سپس در سال ۲۰۲۴ در همین رقابتها مقابل کارلوس آلکاراس شکست خورد و در فینال اوپن استرالیا ۲۰۲۵ نیز مغلوب یانیک سینر شد.
از لحظهای که یانیک سینر، نفر اول و مدعی اصلی، و نواک جوکوویچ از این تورنمنت حذف شدند، همه نگاهها به زورف دوخته شد.
او در تمام سطوح دیگر، از جمله عناوین مسترز ۱۰۰۰، فینالهای ATP و مدال طلای المپیک، به قهرمانی رسیده است، اما در مهمترین لحظات مسابقات گرنداسلم اغلب به دلیل کمبود جسارت تنبیه شده است.
زورف در فینال به مصاف فلاویو کوبولی، سید دهم مسابقات، میرود؛ این نخستین حضور این تنیسباز ایتالیایی در فینال گرنداسلم است. او پس از آنکه ماتئو آرنالدی به دلیل ابتلا به یک ویروس مجبور به انصراف از نیمه نهایی شد، به فینال رسید؛ اتفاقی که تنها ۲۵ دقیقه پیش از آغاز نیمهنهایی اعلام شد.
اندکی پس از علنی شدن انصراف آرنالدی، این دو همتیمی در جام دیویس در یک نشست خبری غیرمعمول حاضر شدند، در حالی که با فاصله زیادی از هم روی سکوی مصاحبه نشسته بودند.
آرنالدی توضیح داد که پنجشنبه شب چندین بار استفراغ کرده است. او گفت: «هر بار که از جا بلند میشوم سرگیجه میگیرم و حالم خوب نیست، و تقریباً مطمئنم اگر دوباره چیزی بخورم، حالم بدتر میشود، بنابراین این تصمیم درستی بود.»