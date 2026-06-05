رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه افتتاحیه نشست شورای حکام در وین تاکید کرد حمله به تاسیسات هسته‌ای که برای اهداف صلح‌آمیز فعالیت می‌کنند، «تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست» و همه طرف‌های درگیر باید از هرگونه اقدام نظامی علیه این مراکز خودداری کنند.

او با اشاره به سفر اخیر خود به خاورمیانه و بازدید از نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی گفت حمله پهپادی به این نیروگاه ایمنی هسته‌ای را به‌طور جدی به خطر انداخت. به گفته او، در صورت حمله مستقیم به نیروگاه‌های فعال، احتمال انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و بروز پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی در مقیاس وسیع وجود دارد.

مدیرکل آژانس هشدار داد قطع خطوط تامین برق نیروگاه‌های فعال می‌تواند خطر ذوب هسته راکتورها را افزایش دهد و در بدترین سناریوها به تخلیه جمعیت و اقدامات حفاظتی گسترده منجر شود.

گروسی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به نیروگاه براکه، نیروگاه زاپوریژیا در اوکراین و همچنین نیروگاه بوشهر در ایران گفت اصول هفت‌گانه آژانس برای حفظ ایمنی و امنیت هسته‌ای در زمان درگیری، جهانی و بدون استثنا هستند و باید در همه کشورها رعایت شوند.

او تاکید کرد ایمنی هسته‌ای موضوعی بنیادین و عاری از معیارهای دوگانه است و هرگونه حمله به تاسیسات هسته‌ای در هر نقطه جهان «خط قرمز» محسوب می‌شود.

مدیرکل آژانس در پایان با دعوت به خویشتنداری حداکثری گفت تنها مسیر پایدار برای جلوگیری از فاجعه هسته‌ای، گفت‌وگو و دیپلماسی است و آژانس برای حمایت از کشورهای عضو در این زمینه آماده اقدام فوری است.