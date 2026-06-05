سیانان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ ایران، بهصورت محرمانه شماری از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. این ماموریت بخشی از شبکه پایگاههای مخفی در خاورمیانه بود که برای تسهیل عملیات علیه تهران مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۵ خرداد منتشر شد، نیروهای اسرائیلی از چندین مکان در جنوب جمهوری آذربایجان و در مجاورت مرزهای شمالی ایران فعالیت میکردند.
نزدیکترین این پایگاهها به ایران تنها حدود ۹۷ کیلومتر با شهر تبریز فاصله داشت.
دو منبع آگاه به سیانان گفتند یگانهای ویژه کماندویی اسرائیل در این منطقه مستقر بودند و ماموریتهای اطلاعاتی و عملیات پهپادی را اجرا میکردند.
به گفته این افراد، استقرار این نیروها در جمهوری آذربایجان به اسرائیل امکان میداد تا از موقعیتی راهبردی، شمال ایران را در طول جنگ زیر نظر داشته باشد.
سیانان نوشت استقرار مخفیانه نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان تنها یکی از بخشهای شبکه نظامی این کشور در خاورمیانه بود. شبکهای که به ارتش اسرائیل دامنه عملیاتی «کمسابقهای» بخشید.
این رسانه افزود این مساله همچنین بیانگر نقش برخی کشورهای همسایه ایران در تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی است. نقشی که در مواردی با آگاهی این کشورها و در برخی موارد، احتمالا بدون اطلاع کامل آنها ایفا شده است.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
با وجود ادامه مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی بهمنظور پایان دادن به جنگ، تنشها بهطور کامل فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده در منطقه همچنان ادامه دارد. لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزبالله و اسرائیل است.
طرح اسرائیل در آذربایجان همزمان با اعتراضات دیماه
یک منبع آگاه به سیانان گفت عملیات اسرائیل در جمهوری آذربایجان شامل دهها نیرو بود که در میان آنان، اعضای نیروهای ویژه، یگان نخبه هوابرد رزمی و امداد و نجات اسرائیل، و همچنین ماموران موساد حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، حضور نظامی در آذربایجان به اسرائیل امکان میداد که در صورت بروز حادثه برای خلبانان این کشور در جریان جنگ، عملیات جستوجو و نجات هوایی از خاک آذربایجان انجام شود.
همچنین، این موضوع بستر مناسبی برای جاسوسی از جمهوری اسلامی فراهم میآورد.
سیانان اضافه کرد اسرائیل از سالها پیش آذربایجان را «شریک راهبردی» خود در مقابله با حکومت ایران میداند.
به گفته دو منبع آگاه، همزمان با اعتراضات دیماه در ایران، اسرائیل ماموریتی محرمانه را در امتداد مرز ایران و آذربایجان طراحی کرد که هدف آن، ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی از طریق استقرار تجهیزات شنود و جمعآوری دادهها برای اقدامات بعدی بود.
این منابع افزودند اسرائیل قصد داشت این ماموریت را همزمان با موج نخست حملاتی که برای اواخر دیماه سال گذشته برنامهریزی شده بود، اجرا کند. با این حال، به گفته آنان، پس از آن که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از موافقت جمهوری اسلامی با توقف کشتار معترضان خبر داد، حملات مورد نظر در آخرین لحظات لغو شد.
سخنگوی سفارت آذربایجان در ایالات متحده در بیانیهای به سیانان اعلام کرد باکو «ادعاهای بیاساس» را درباره استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای انجام عملیات علیه کشورهای ثالث رد میکند.
حکومت ایران در جریان جنگ اخیر، جمهوری آذربایجان را هدف قرار داد.
حمله پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان در ۱۴ اسفند چند زخمی بر جای گذاشت.
پایگاههای مخفی اسرائیلی در کشورهای منطقه
سیانان در ادامه گزارش داد بهدلیل فاصله بیش از ۱۵۰۰ کیلومتری اسرائیل با تهران، این کشور برای اجرای یک کارزار نظامی مستمر، واحدهای نظامی و اطلاعاتی خود را بهطور پنهانی در مکانهایی نزدیکتر به مرزهای ایران مستقر کرد.
بر اساس این گزارش، پایگاههای مخفی اسرائیل تنها به جمهوری آذربایجان محدود نبوده و در نقاط دیگری از منطقه، از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالیلند نیز فعال بودهاند.
این نیروها در ابتدا بهعنوان تیمهای پشتیبانی و نجات برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بودند، اما بهتدریج دامنه ماموریتهای آنها گسترش یافت و این پایگاهها به مراکزی برای فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی تبدیل شدند.
به گزارش سیانان، به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل در دیماه ۱۴۰۴، زمینه دسترسی این کشور به یک موقعیت راهبردی در منطقه را فراهم کرد. این موقعیت میتواند در پشتیبانی از عملیات هوایی دوربرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بهویژه در مسیرهای پروازی پیرامون شبهجزیره عربستان، نقشآفرین باشد.
در جریان جنگ اخیر، اسرائیل بهصورت محرمانه یک سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را به همراه نیروهای عملیاتی آن در امارات مستقر کرد.
اسرائیل همچنین دو پایگاه مخفی در عراق برای پشتیبانی لجستیکی و انجام احتمالی عملیات جستوجو و نجات در جریان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.
شبکه العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی به پاکستان اطلاع داده است با انتقال بخشی از اورانیوم خود به یک کشور ثالث موافقت میکند.
بر اساس این گزارش، یکی از شکافهای اصلی در مذاکرات، موضوع آزادسازی پولهای مسدودشده است.
العربیه نوشت آمریکا همچنان درخواست جمهوری اسلامی را برای آزاد کردن این داراییها رد میکند.
سیانان گزارش داد چهار نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد این حملات جمعه ۱۵ خرداد در نبطیه و بنت جبیل رخ داد. این حملات با وجود آتشبسی انجام شد که با میانجیگری آمریکا برقرار شد. نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، آتشبس را رد کرد.
به گزارش سیانان چهار نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد این حملات جمعه ۱۵ خرداد در شهرهای نبطیه و بنت جبیل رخ داد.
این حملات با وجود آتشبسی انجام شد که چهارشنبه با میانجیگری آمریکا میان دولتهای اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس سند وزارت خارجه آمریکا، این آتشبس منوط به توقف کامل آتش حزبالله و خروج همه نیروهای آن از مناطق جنوب رود لیتانی است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این آتشبس را رد کرد و خواستار آتشبس جامع و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان شد.
در ادامه حملات و شلیک راکتها، ارتش اسرائیل به ساکنان چند روستا در شمال رود لیتانی و همچنین شهرهای ساحلی صرفند و سکسکیه هشدار داد خانههای خود را ترک کنند. در همین رابطه آویخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، در ایکس نوشت: «برای حفظ جان خود، فورا خانهها را ترک کرده و دستکم هزار متر از روستاها و شهرها فاصله بگیرید.»
خبرگزاری دولتی لبنان از جابهجایی گسترده ساکنان پس از این هشدار خبر داد.
با وجود رد آتشبس از سوی حزبالله، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه گفت پیشرفتهایی برای پایان درگیریها حاصل شده است.
شبکه آی۲۴ نیوز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پاسخ به اعتراض شماری از وزرا درباره آتشبس در لبنان گفت: «در حال حاضر حزبالله مخالفت کرده و هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین آن را برای تصمیمگیری مطرح نمیکنم. اگر آنها موافقت کنند، آن را برای تایید شما مطرح خواهم کرد.»
بر اساس این گزارش، نتانیاهو تاکید کرد تا زمانی که حزبالله با توافق موافقت نکند، موضوع آتشبس را به رای کابینه نخواهد گذاشت.
پیشتر روزنامه اسرائیلهیوم خبر داد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در جلسه شامگاه پنجشنبه کابینه سیاسی-امنیتی به توافق آتشبس با لبنان اعتراض کرده است.
اتحادیه اروپا اعلام کرد با وجود اختلالات بازار جهانی انرژی در پی «جنگ ایران»، در ماههای آینده نشانهای از کمبود سوخت جت در اروپا مشاهده نمیشود، هرچند افزایش هزینهها برخی شرکتهای هواپیمایی را ناچار به حذف مسیرهای کمبازده کرده است.
آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانهای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمیکنیم.»
او با اشاره به آسیبپذیری بیشتر فرودگاههای منطقهای افزود برخی شرکتهای هواپیمایی بهدلیل افزایش هزینهها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کردهاند.
رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.
برآوردهای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) نشان میدهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینههای سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیتها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکتهای هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده میکنند و این قراردادها بهتدریج به پایان میرسند.
با این حال، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیبپذیری در میان شرکتهای هواپیمایی متفاوت است.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.
با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.
خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین میکند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.
هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی
کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه میتواند در ماههای پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.
تزیتزیکوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.
او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.
تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان میدهد.
تزیتزیکوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوختها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبهرو شویم.»
رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیریها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوایسیدی) هشدار داد تشدید تنشها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا کاهش دهد.
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان، با ابهامات جدی روبهرو است.