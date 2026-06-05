دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که حکومت ایران هنوز ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشک‌های خود را حفظ کرده است.

او افزود: «بیشتر کارخانه‌های پهپادسازی ‌آن‌ها از کار افتاده‌، بیشتر سکوهای پرتاب از کار افتاده‌ و بیشتر مناطق تولید موشک از کار افتاده‌اند. اما آن‌ها هنوز ظرفیت تولید دارند. آن‌ها تعدادی موشک و تعدادی پهپاد دارند. به نظر من، شاید ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشک‌های‌شان. این تعداد زیادی موشک است، اما این میزان، آن چیزی نیست که در زمان حمله اولیه ما بود.»

ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت که رهبران حکومت ایران هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به توافق نرسیده‌اند، زیرا آنها «قوی» و «مغرور» هستند، اما او افزود در نهایت، «آنها چاره‌ای جز رسیدن به توافق ندارند.»

او افزود: «آنها قوی هستند، آنها مغرورند، کارهایی وجود دارد که هرگز فکر نمی‌کردند انجام دهند و حالا مجبور به انجام آنها هستند. آن‌ها چاره‌ای ندارند و کمی طول می‌کشد.»

ترامپ از کسانی که او را به دستیابی سریع به توافق با حکومت ایران برای پایان دادن به درگیری جاری ترغیب می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: «انجام این کارها سال‌ها طول می‌کشد.»

او با اشاره به رهبران حکومت ایران گفت: «این افراد ۴۷سال است که می‌جنگند. آن‌ها آمریکایی‌ها را می‌کشند. آن‌ها پاهای‌شان را قطع کرده‌اند و بازوها و صورت‌های‌شان [آمریکایی‌ها] به شدت و به طور وحشتناکی آسیب دیده است.»

ترامپ مدت زمان درگیری جاری را با جنگ ویتنام مقایسه کرد و گفت: «من خیلی سریع پیش می‌روم. سه ماه است که درگیر آن هستم. می‌دانید، ویتنام ۱۹سال طول کشید. من در ماه سوم هستم و تنها کاری که آن‌ها می‌کنند، این است که می‌گویند: "وای، کی قرار است پیروز شوید؟" اگر من یک دموکرات بودم، هیچ کس این‌طور صحبت نمی‌کرد، اما برای من مهم نیست. من به آن عادت کرده‌ام.»