وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی سکوهای سامانههای هوایی ضد پهپاد به کویت را تایید کرد
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش احتمالی سکوهای سامانههای هوایی ضد پهپاد به کویت به ارزش ۱.۹۸ میلیارد دلار را تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش احتمالی سکوهای سامانههای هوایی ضد پهپاد به کویت به ارزش ۱.۹۸ میلیارد دلار را تایید کرد.
شبکه خبری سیانان جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی چند پهپاد را به سمت تنگه هرمز پرتاب کرده است.
این مقام آمریکایی همچنین به سیانان گفت که دستکم چهار پهپاد توسط هواپیماهای آمریکایی سرنگون شدهاند.
در همین حال، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی، بر اساس آنچه «برخی اخبار تاییدنشده» نامید، نوشت: «یک فروند پهپاد در محدوده تنگه هرمز و حوالی استان هرمزگان هدفگیری شده است.»
این خبرگزاری حکومتی افزود: «پیگیریها نشان میدهد که شلیکهایی در این منطقه صورت گرفته که جنبه اخطار داشته و کانون تحرکات در دریا و فراتر از جزیره لارک بوده است.»
مهر عنوان کرد: «ناوهای آمریکایی نیز در منطقه جابهجا شدهاند و ممکن است شلیکهای انجام شده مربوط به همین موضوع باشد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری انبیسی گفت که حکومت ایران هنوز ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشکهای خود را حفظ کرده است.
او افزود: «بیشتر کارخانههای پهپادسازی آنها از کار افتاده، بیشتر سکوهای پرتاب از کار افتاده و بیشتر مناطق تولید موشک از کار افتادهاند. اما آنها هنوز ظرفیت تولید دارند. آنها تعدادی موشک و تعدادی پهپاد دارند. به نظر من، شاید ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشکهایشان. این تعداد زیادی موشک است، اما این میزان، آن چیزی نیست که در زمان حمله اولیه ما بود.»
ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت که رهبران حکومت ایران هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به توافق نرسیدهاند، زیرا آنها «قوی» و «مغرور» هستند، اما او افزود در نهایت، «آنها چارهای جز رسیدن به توافق ندارند.»
او افزود: «آنها قوی هستند، آنها مغرورند، کارهایی وجود دارد که هرگز فکر نمیکردند انجام دهند و حالا مجبور به انجام آنها هستند. آنها چارهای ندارند و کمی طول میکشد.»
ترامپ از کسانی که او را به دستیابی سریع به توافق با حکومت ایران برای پایان دادن به درگیری جاری ترغیب میکنند، انتقاد کرد و گفت: «انجام این کارها سالها طول میکشد.»
او با اشاره به رهبران حکومت ایران گفت: «این افراد ۴۷سال است که میجنگند. آنها آمریکاییها را میکشند. آنها پاهایشان را قطع کردهاند و بازوها و صورتهایشان [آمریکاییها] به شدت و به طور وحشتناکی آسیب دیده است.»
ترامپ مدت زمان درگیری جاری را با جنگ ویتنام مقایسه کرد و گفت: «من خیلی سریع پیش میروم. سه ماه است که درگیر آن هستم. میدانید، ویتنام ۱۹سال طول کشید. من در ماه سوم هستم و تنها کاری که آنها میکنند، این است که میگویند: "وای، کی قرار است پیروز شوید؟" اگر من یک دموکرات بودم، هیچ کس اینطور صحبت نمیکرد، اما برای من مهم نیست. من به آن عادت کردهام.»
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی را تأیید کرد: «به تیم فوقالعادهمان در سفارت آمریکا در آنکارا افتخار میکنیم که برای رسیدگی به درخواست ویزای تیم فوتبال ایران در مسیر حضورشان در جام جهانی در ایالات متحده تلاش کردند.»
او این مطلب را در واکنش به گزارشی منتشر کرد که اعلام کرده بود بازیکنان ایران ویزای ورود به آمریکا را دریافت کردهاند.
رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد بازیکنان تیم ملی برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
همچنین الجزیره به نقل از منابعی گزارش داد که دستکم ۱۵ نفر از اعضای کادر تیم ملی ایران با رد درخواست ویزای خود از سوی ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مواجه شدهاند. این افراد شامل برخی مربیان، اعضای کادر فنی و کارکنان اجرایی هستند.
منابع این رسانه گفتهاند که برخی از افرادی که ویزای آنها رد شده، بهطور رسمی از سوی فیفا بهعنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند: «بازیکنان تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفتهاند.»
رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی ایرانی-آمریکایی، از دولت ایالات متحده خواست کرد که برای او و دیگر آمریکاییهای بازداشتشده در زندان اوین، کمک پزشکی فراهم کند.
ولیزاده در این فایل صوتی که به دست شبکه خبری سیبیاس رسیده و جمعه ۱۵ خرداد منتشر شده است، در مورد آزادی ۲۰ ملوان ایرانی توسط ایالات متحده در ۳۱ اردیبهشت، در شرایطی که او همراه با سه شهروند آمریکایی در ایران زندانی است، افزود: «دولت ایالات متحده میتوانست خواستار تبادل ما بشود. با این حال، این اتفاق نیفتاد.»
این روزنامهنگار اضافه کرد: «در حالی که ما چهار نفر از بیماریهای مختلف رنج میبریم و از خدمات پزشکی واقعی محروم هستیم، دولت ایالات متحده حداقل میتوانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی، خدمات پزشکی واقعی را برای ما مطالبه کند.»
ولیزاده اضافه کرد: «حتی اگر درمان بیماریهای ما یک مطالبه بزرگ است، دستکم از مقامات ایرانی میخواست که به همه فشارهای جسمی و شکنجههای روحی علیه ما در اسارت، بلکه دستکم بخشی از آن را کاهش دهند.»
او گفت: «کنجکاوم بدانم دولت ایالات متحده در ازای آزادی ملوانان ایرانی چه امتیازاتی دریافت کرده است، اگر دولت ایالات متحده ... در ازای ... اگر دولت ایالات متحده در تبادل امتیازات با ایران اولویت دیگری غیر از آزادی گروگانهای آمریکایی داشته باشد که "آمریکا را دوباره بزرگ کند"، من کاملاً به این تصمیم احترام میگذارم.»
در این حال، سیبیاس نوشت که نتوانسته است بهطور مستقل، جزییات مربوط به سه زندانی آمریکایی دیگر را که ولیزاده به آنها اشاره کرده است، تایید کند.
این شبکه خبری افزود دریافته است که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است شش آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، منابع متعدد گفتهاند که هیچ یک از آمریکاییهای بازداشتشده به عنوان بخشی از آتشبس که در حال حاضر توسط ایالات متحده و حکومت ایران در حال مذاکره است، آزاد نخواهند شد.
این گزارش میگوید استراتژی این است که ابتدا برای پایان دادن به جنگ و شروع مذاکرات هستهای، به توافق برسند و سپس مساله گروگانها را در مسیری جداگانه بررسی کنند.
این منابع به سیبیاس گفتند که بازگشت آمریکاییها در اولویت است، اما تصمیم بر این است تا از درگیر شدن آنها در یک آتشبس پیچیده و شکننده که میتواند آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، جلوگیری شود.
یک مقام دولت دونالد ترامپ به سیبیاس گفت واشینگتن از نزدیک، پیگیر پرونده ولیزاده و سایر شهروندان آمریکایی است که در حال حاضر در ایران بازداشت هستند، و با جدیت برای آزادی آنها تلاش میکند.
در این حال، رایان فیهی، وکیل ولیزاده، به سیبیاس گفت که موکلش پس از آتشسوزیهای ناشی از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته، «به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند و از کمردرد مزمن و مشکلات دندان نیز رنج میبرد.»
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازداشت و بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروهها و گروههای سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین در گفتوگو با روزنامه «اوله» اعتراف کرده که هدایت اصلی تیم با مسی است: «من هیچ تصمیمی را بدون مشورت با مسی نمیگیرم. معنی ندارد بگویم من مسئول اصلی هستم. ما همیشه درباره تمام تصمیمهایی که میگیریم با مسی صحبت میکنیم.»
او گفت: «از او میپرسم چه فکری میکند، حالش چطور است، و تلاش میکنیم به توافق برسیم.»
سرمربی مدافع عنوان قهرمانی جهان همچنین درباره هدایت تیمی با چنین جایگاهی در جام جهانی گفت: «هیچکس دوست ندارد تعویض شود، حتی مسی».
او درباره نقش مسی ۳۸ ساله در ترکیب تیم ملی گفت: «فکر میکنم باید همینطور باشد، چون حتی اگر در زمین با دشواریهایی روبهرو باشد، چیزهای زیادی به ما اضافه میکند.»
اسکالونی در توضیح دلیل بازی کردن مسی گفت: «بهتر است او در زمین باشد؛ او توانایی خلق و تولید موقعیتهای فراوانی را دارد.»
سرمربی آلبیسلسته در بخش دیگری از این گفتگو درباره مسی گفت: «او تا هر زمانی که خودش بخواهد بازی خواهد کرد، چون ما از قبل میدانیم چه تواناییهایی دارد. اینکه در ششمین جام جهانیاش بازی میکند، جای تعجب ندارد. چطور میتواند تعجبآور باشد؟ چیزی که تعجبآور است این است که او فقط چهار عنوان با تیم ملی کسب کرده است.»
اسکالونی ادامه داد: «او خیلی تغییر نکرده است؛ همان آدم سابق است، همچنان رقابتی است، قرار است در ششمین جام جهانیاش بازی کند و همان انگیزه را دارد. و فکر نمیکنم تغییر کند؛ او همان الگویی است که میخواهید برای یک فوتبالیست ارائه دهید.»
او گفت: «موضوع این نیست که چه میبرید یا چطور بازی میکنید، بلکه این است که چطور مسائل را مدیریت میکنید؛ و این همان چیزی است که سعی میکنیم به جوانترها منتقل کنیم. آنها کمکم دارند این را درک میکنند.»