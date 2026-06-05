مرتضی کاظمیان: ابربحران اقتصادی ایران دلیل تمایل جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا است
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «به نظر میرسد جمهوری اسلامی به دلیل ابربحران اقتصادی و شرایط وخیم معیشتی مردم که میتواند به یک انفجار اجتماعی علیه حکومت ایران تبدیل شود، تمایل دارد به یک تفاهم با آمریکا دست پیدا کند.»
اتحادیه اروپا اعلام کرد با وجود اختلالات بازار جهانی انرژی در پی «جنگ ایران»، در ماههای آینده نشانهای از کمبود سوخت جت در اروپا مشاهده نمیشود، هرچند افزایش هزینهها برخی شرکتهای هواپیمایی را ناچار به حذف مسیرهای کمبازده کرده است.
آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانهای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمیکنیم.»
او با اشاره به آسیبپذیری بیشتر فرودگاههای منطقهای افزود برخی شرکتهای هواپیمایی بهدلیل افزایش هزینهها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کردهاند.
رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.
برآوردهای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) نشان میدهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینههای سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیتها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکتهای هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده میکنند و این قراردادها بهتدریج به پایان میرسند.
با این حال، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیبپذیری در میان شرکتهای هواپیمایی متفاوت است.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.
با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.
خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین میکند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.
هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی
کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه میتواند در ماههای پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.
تزیتزیکوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.
او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.
تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان میدهد.
تزیتزیکوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوختها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبهرو شویم.»
رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیریها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوایسیدی) هشدار داد تشدید تنشها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا کاهش دهد.
اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان جمعه ۱۵ خرداد به تبادل آتش ادامه دادند. این در حالی بود که دولتهای اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتشبس توافق کرده بودند. این توافق مشروط به توقف شلیک از سوی حزبالله بود. این گروه آن را نپذیرفت و رد کرد.
تصاویر منتشر شده در رویترز، ستونهای دود پس از حمله اسرائیل به نبطیه در جنوب لبنان را نشان میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملهای که هفته گذشته انجام شد، عابد حرب، فرمانده واحد مهندسی حزبالله، کشته شد و سکویی که از آن به سوی نیروهای این کشور در جنوب لبنان راکت شلیک شده بود، منهدم شد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است حرب فرمانده واحدی بود که در زمینه ساخت و بهکارگیری مواد منفجره برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان فعالیت میکرد. در این بیانیه از او به عنوان یکی از فرماندهان باسابقه حزبالله یاد شده که از زمان جنگ دوم لبنان مسئول اجرای طرحهای متعدد علیه نیروهای اسرائیلی بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شامگاه پنجشنبه سکویی را که حزبالله از آن به سوی نیروهای اسرائیلی راکت شلیک کرده بود، هدف قرار داده و منهدم کرده است.
در پایان این بیانیه آمده است ارتش اسرائیل به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید علیه این کشور و نیروهایش ادامه خواهد داد.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که علی کمالی، از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور در مرحله بررسی قرار دارد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری این حکم را صادر کرده است.
طبق این گزارش، علی کمالی که دارای اقامت مالزی است، ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. بازداشت او چند روز پس از سفرش به ایران صورت گرفت. او هماکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
پنجاهوپنجمین دوره رزمایش عملیات بالتیک موسوم به «بالتوپس ۲۰۲۶» پنجشنبه ۱۴ خرداد با خروج ۲۰ کشتی متعلق به کشورهای عضو ناتو از بندر گدنیا در لهستان آغاز شد؛ رزمایشی که با رهبری ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا برگزار میشود.
بالتوپس مهمترین رزمایش سالانه دریایی در منطقه دریای بالتیک است و با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، آمادگی رزمی و بازدارندگی ناتو برگزار میشود. این رزمایش در حالی انجام میشود که آمریکا همزمان درگیر تنشهای نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و بر تقویت حضور نظامی خود در مناطق مختلف تاکید دارد.
یاروسواف زیمینسکی، بازرس نیروی دریایی لهستان، در نشست پیش از آغاز رزمایش گفت: «بالتوپس فقط یک تمرین نیست، بلکه نمادی از همبستگی و آمادگی ما برای انجام تعهدات مشترک است.»
این رزمایش برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ تحت فرماندهی و کنترل فرماندهی مشترک نیروهای ناتو در برونسوم هلند انجام میشود. جان مید، معاون فرمانده این ستاد، گفت بالتوپس با هدف بازدارندگی در برابر تهدیدهای روسیه، تقویت آمادگی عملیاتی و افزایش انسجام ائتلاف برگزار میشود.
در دو هفته آینده، نیروهای آمریکا و متحدان ناتو در حوزههایی مانند عملیات آبیخاکی، دفاع هوایی و جنگ ضدزیردریایی تمرین خواهند کرد. حدود ۶ هزار نیرو از ۱۵ کشور از جمله آمریکا در این رزمایش مشارکت دارند.