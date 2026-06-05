به‌نوشته وب‌سایت ماریتایم اگزکیوتیو ( که اخبار مرتبط با کشتی‌رانی جهانی را منتشر می‌کند، اگر تمدید آتش‌بس مورد توافق واشینگتن و تهران قرار گیرد، مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی یا آمریکا در عملیات پاکسازی تنگه هرمز می‌تواند بی‌ثبات‌کننده باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که تعد زیادی از کشتی‌ها در انتظار ورود یا خروج از این آبراه هستند.

براساس این گزارش،‌ از آنجا که مسیرهای رفت و برگشت سامانه جداسازی ترافیک دریایی (TSS) در باریک‌ترین بخش تنگه، هر دو در آب‌های سرزمینی عمان قرار دارند و عمان نیز همواره تلاش کرده موضعی بی‌طرفانه داشته باشد و مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مربوط به طرح ترافیکی تنگه هرمز را رعایت کند، انتظار می‌رود این کشور هدایت ترافیک دریایی را از ایستگاه دریایی «هرمز کنترل» در جزیره دیدمار، واقع در میانه تنگه، بر عهده بگیرد.

در این گزارش تاکید شده که پاکسازی آبراه از تهدید مین‌های دریایی موضوعی کاملا متفاوت است.

مرکز امنیت دریایی عمان در ۲۹ مه به تمامی کشتی‌ها هشدار داد که یک شیء شناور در نزدیکی مسیر داخلی و شمالی سامانه ترافیکی تنگه احتمالا یک مین دریایی است و از کشتی‌ها خواست با هوشیاری ویژه حرکت کنند و هرگونه مشاهده مشکوک را گزارش دهند.

چند روز بعد، یک منبع آگاه به ماریتایم اگزکیوتیو گفت که در تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از همان منطقه، حدود ۲۰ مین شناور احتمالی شناسایی شده است.

مالکان کشتی‌ها پیش از ازسرگیری عبور و مرور، خواهان اطمینان از پاکسازی کامل مسیرهای کشتی‌رانی از مین‌های دریایی خواهند بود.

شکل‌گیری یک نیروی دریایی برای پاکسازی مین‌ها

در همین راستا، یک نیروی دریایی بین‌المللی برای انجام ماموریت پاکسازی مین در حال شکل‌گیری است.

این ائتلاف که ابتدا به‌صورت همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه شکل گرفته بود، اکنون بیش از ۴۰ کشور را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل به‌عنوان پرچمدار این نیرو عمل کند. این ناو هم‌اکنون به همراه اسکورت‌های خود، از جمله ناوشکن پدافند هوایی بریتانیا، اچ‌ام‌اس دراگون (HMS Dragon)، در دریای عرب مستقر است.

همچنین کشتی پشتیبانی بریتانیایی آراف‌ای لیم بی (RFA Lyme Bay) احتمالا به‌عنوان شناور مادر برای استقرار پهپادهای خودکار مین‌روب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی پس از بارگیری تجهیزات بریتانیایی در جبل‌الطارق در ۲۶ مه، ۳۰ مه وارد بندر تولون فرانسه شد تا تجهیزات مین‌روبی خودکار فرانسه را نیز بارگیری کند.

این کشتی آبی‌خاکی به‌دلیل برخورداری از عرشه مخصوص و سامانه‌های رانش جانبی و چرخشی، برای چنین ماموریتی بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.

مشارکت ایتالیا، هلند و آلمان

توانایی‌های سنتی‌تر مین‌روبی احتمالا از سوی نیروی دریایی ایتالیا تامین خواهد شد. دو مین‌روب ایتالیایی به همراه یک شناور گشتی این کشور اواسط ماه مه ایتالیا را به مقصد خلیج فارس ترک کردند. هم‌زمان یک کشتی مین‌روب هلندی نیز روز چهارم ژوئن در نزدیک جبل‌الطارق مشاهده شد.

از سوی دیگر، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، اعلام کرده است که یک کشتی مین‌روب به همراه یک ناوچه پدافند هوایی، یک کشتی پشتیبانی و یک هواپیمای گشت دریایی به مدیترانه اعزام شده‌اند تا در صورت فراهم شدن شرایط ایمن، راهی خلیج فارس شوند.

آمادگی کشورهای دیگر برای پیوستن

بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای آسیایی، نیز آمادگی خود را برای پیوستن به این نیرو اعلام کرده‌اند. با این حال، ادغام شناورهای غیرعضو ناتو احتمالا به مرحله دوم عملیات موکول خواهد شد؛ زمانی که ساختار فرماندهی و کنترل نیرو به‌طور کامل تثبیت شده باشد.

پس از آغاز رسمی ماموریت، انتظار می‌رود بسیاری از کشتی‌های این نیرو از تاسیسات بندری و لجستیکی دُقم در عمان استفاده کنند؛ تاسیساتی که دقیقا برای چنین ماموریت‌هایی طراحی شده‌اند و امکان اجاره کوتاه‌مدت آنها نیز وجود دارد.