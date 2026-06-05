روایت یک شهروند از درگیری در کرمانشاه به دلیل حجاب
یک شهروند در کرمانشاه با ارسال ویدیویی از درگیری فرد حامی حکومت با تعداد جوان روایت کرده که این فرد به دلیل حجاب دختر همراه جوانان به آنها حملهور شده و اقدام به فحاشی و درگیری فیزیکی کرده است.
یک شهروند در کرمانشاه با ارسال ویدیویی از درگیری فرد حامی حکومت با تعداد جوان روایت کرده که این فرد به دلیل حجاب دختر همراه جوانان به آنها حملهور شده و اقدام به فحاشی و درگیری فیزیکی کرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواستار ادامه گفتوگوی واشینگتن و تهران شد که به گفته او به «کندی» در جریان است و تاکید کرد هر توافق احتمالی باید منافع جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه آن را در نظر بگیرد.
او پنجشنبه ۱۴ خرداد در گفتوگو با روزنامه ایزوستیا در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ گفت: «ما بهطور کامل از گفتوگویی که به کندی میان واشینگتن و تهران با میانجیگری پاکستانیها در جریان است حمایت میکنیم.» لاوروف افزود سعودیها و مصریها نیز در تلاش برای کمک به این روند هستند و ادامه گفتوگو اهمیت زیادی دارد.
وزیر خارجه روسیه همچنین بر ضرورت پیشبرد گفتوگو میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت مسکو طرحی بهروزشده برای امنیت خلیج فارس را برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کرده است.
لاوروف تصریح کرد برای تقویت روند دیپلماتیک، باید «هرگونه روش نظامی در آینده بهطور کامل کنار گذاشته شود.»
روحالله رحیمپور گفت حمله به نزدیکی پایانه نفتی مینا الفحل میتواند از سمت چابهار یا از سوی حوثیهای یمن انجام شده باشد، اما به گفته او، تنها جمهوری اسلامی از آن سود میبرد.
او افزود با احتمال بالا این اقدام از سوی جمهوری اسلامی انجام شده، هرچند مشخص نیست نیروی سپاه پاسداران یا حوثیهای یمن عامل آن بودهاند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل علیه مواضع حزبالله لبنان، جمهوری اسلامی تنگه بابالمندب در جنوب دریای سرخ را خواهد بست.
او گفت: «هر وقت فشاری به آمریکا و اسرائیل وارد میشود، به حزبالله حمله میکنند. ما هم اعلام کردیم اگر حملاتشان متوقف نشود، حمله خواهیم کرد و تنگه بابالمندب را خواهیم بست.»
او همچنین گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال دستیابی ایران به بمب اتم هراس داشت، اما «قدرتمندترین بمب اتم ما تنگه هرمز است.»
نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد غنیسازی حق جمهوری اسلامی است و هیچگاه قابل مذاکره نخواهد بود.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
جولیانی در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر حضور هواداران تیمهای ملی در جام جهانی گفت: «به جز ایران و هائیتی، ۴۶ تیمی که به جام جهانی راهیافتهاند، امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.»
در همین زمینه و در حالی که تنها ۶ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران نیز هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردهاند؛ موضوعی که به گفته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال حضور ایران در این رقابتها را با چالش جدی مواجه کرده است.
شبکه سیانان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی، بهطور محرمانه نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده بود. این استقرار بخشی از شبکهای از پایگاههای مخفی در منطقه برای تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.
به گفته منابع، نیروها در جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران مستقر بودند و ماموریتهای اطلاعاتی و پهپادی انجام میدادند؛ موضوعی که به اسرائیل امکان میداد دید اطلاعاتی موثری به شمال ایران داشته باشد. همچنین پایگاههایی در عراق، امارات متحده عربی و سومالیلند بخشی از این شبکه بودهاند.
یکی از منابع گفت عملیات در جمهوری آذربایجان شامل چند ده نیرو از جمله اعضای نیروهای ویژه اسرائیل، یگان رزمی و امداد هوابرد و همچنین نیروهای موساد بوده است.
سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در آمریکا استفاده از خاک این کشور برای عملیات علیه کشورهای ثالث را رد کرد.
یکی از منابع به سیانان گفت جمهوری خودخوانده سومالیلند نیز یک موقعیت نظامی در اختیار اسرائیل قرار داده بود که امکان توقف احتمالی هواپیماهای این کشور در پروازهای دوربرد به ایران را فراهم میکرد.