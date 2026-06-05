همزمان با ادامه گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده در کانون هرگونه توافق یا تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دارد.
گروسی جمعه ۱۵ خرداد در حاشیه نشست شورای حکام در وین گفت مقامهای جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع دادهاند که این ذخایر همچنان در همان مکان پیش از حملات نگهداری میشوند و برآورد فعلی آژانس نیز بر این فرض استوار است که مواد هستهای در همان محل قبلی هستند.
گروسی تاکید کرد سرنوشت ذخایر اورانیوم تهران در وهله اول یک موضوع سیاسی است و پس از آن، جنبههای فنی آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
او پیششرط هرگونه ارزیابی دقیق در این خصوص را دسترسی آژانس به سایتهای هستهای ایران دانست و افزود این نهاد آمادگی دارد در صورت دستیابی به توافقی درباره این ذخایر، نقشآفرینی کند.
او خاطرنشان کرد تعهدات حقوقی حکومت ایران در قبال آژانس در هر شرایطی پابرجاست و باید بهطور کامل اجرا شود.
۱۴ خرداد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی به اعضای خود، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده شد و ناتوانی این نهاد در راستیآزمایی برنامه اتمی تهران را نگرانکننده خواند.
آژانس با ایران و آمریکا در تماس است
گروسی با اشاره به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد آژانس بهطور مستقیم در این گفتوگوها مشارکت ندارد، اما با هر دو طرف در تماس است.
گروسی با اشاره به روند مذاکرات افزود واشینگتن و تهران به دستیابی به توافق نزدیک شدهاند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
در کنار اختلافات بر سر آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریمها، تداوم اختلافات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان، چشمانداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهامهای جدی مواجه کرده است.
حمله به تاسیسات هستهای پذیرفتنی نیست
صبح ۱۵ خرداد، گروسی در بیانیه افتتاحیه نشست شورای حکام تاکید کرد حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز «تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست» و همه طرفهای درگیر باید از هرگونه اقدام نظامی علیه این مراکز خودداری کنند. مدیرکل آژانس با اشاره به سفر اخیر خود به خاورمیانه و بازدید از نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی گفت حمله پهپادی به این نیروگاه، ایمنی هستهای را بهطور جدی به خطر انداخت.
او هشدار داد در صورت حمله مستقیم به نیروگاههای فعال، احتمال انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و بروز پیامدهای زیستمحیطی و انسانی در مقیاس وسیع وجود دارد.
۲۷ اردیبهشت، یک پهپاد که از عراق به سوی امارات پرتاب شده بود، به یک ژنراتور در خارج از محدوده داخلی نیروگاه براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری جهان عرب، اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد.
دادگاهی در لاهه یک زن ۴۹ ساله هلندی را به اتهام مشارکت در جذب کودکسرباز برای داعش، همکاری با یک «سازمان تروریستی» و به خطر انداختن فرزندانش، مجرم شناخت. او در سال ۲۰۱۴ فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ خرداد گزارش داد دادگاه منطقهای لاهه این زن را که تنها با نام «آیادا ک.» معرفی شده است، در روز جمعه به هفت سال زندان محکوم کرد.
بر اساس بیانیه دادگاه، او به «ارتکاب جنایت جنگی از طریق کمک و مشارکت در جذب یک کودکسرباز» محکوم شده است، چرا که اجازه داده بود پسر خردسالش به نیروهای داعش بپیوندد و سلاح به دست بگیرد.
دادگاه همچنین او را به اتهام «همکاری و مشارکت در فعالیتهای یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش» مجرم شناخت.
دولت استرالیا ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
چهارم دیماه ۱۴۰۴، دادستانی کل استانبول اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه ۱۱۵ نفر از مظنونان وابسته به داعش را که قصد داشتند در جریان جشنهای کریسمس و سال نوی میلادی در این کشور دست به حمله بزنند، بازداشت کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که نشان میداد اعضای داعش قصد دارند بهطور ویژه حملاتی را علیه غیرمسلمانان در ترکیه انجام دهند.
فیفا تایید کرد که یک نقص در وبسایت این سازمان باعث شده است ۶۰ هوادار بتوانند بلیتهای جام جهانی را بدون پرداخت هزینه دریافت کنند.
فیفا همچنین اعلام کرد بلیتهایی که به اشتباه و با قیمت صفر صادر شده بودند، لغو شدهاند و به دارندگان آنها فرصت داده شده است تا بلیتها را با قیمت واقعی دوباره خریداری کنند.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد: «حدود ۶۰ هوادار چهارشنبه ۱۳ خرداد پیامی دریافت کردند مبنی بر اینکه به دلیل یک مشکل در فرایند پرداخت، بلیتهایی بدون دریافت هزینه برای آنها صادر شده است.» این سازمان همچنین بابت این اتفاق ابراز تاسف کرد.
بر اساس نامهای که حساب «تیکت تاک نتورک» در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است، هواداران هفت روز فرصت دارند هزینه بلیتها را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت، بلیتها از حساب کاربری آنها حذف خواهد شد.
گفته میشود این بلیتها مربوط به مسابقات مرحله گروهی جام جهانی در تورنتو بوده است.
این اتفاق تازهترین مشکل بلیتفروشی فیفا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود. با وجود وعده فیفا مبنی بر تکمیل ظرفیت ورزشگاهها، کمتر از یک هفته مانده به آغاز مسابقات، همچنان بلیت برخی دیدارها در دسترس است.
هفته گذشته نیز دادستانهای کل ایالتهای نیویورک و نیوجرسی تحقیقاتی را درباره شیوه فروش بلیتهای جام جهانی آغاز کردند. این تحقیقات پس از مطرح شدن اتهاماتی درباره «افزایش مصنوعی قیمتها» و «گمراه کردن هواداران» آغاز شد.
فیفا در فروش بلیتهای جام جهانی از سیستمی موسوم به «قیمتگذاری شناور» استفاده میکند؛ روشی که بر اساس آن، قیمت بلیتها با توجه به میزان تقاضا و تعداد بلیتهای موجود در مراحل مختلف فروش تغییر میکند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منبعی نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد خبر منتشرشده درباره موافقت تهران با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده به یک کشور ثالث نادرست است.
این منبع گفت موضوعات مرتبط با پرونده هستهای در مرحله کنونی مذاکرات مطرح نیست و بررسی آنها به مراحل بعدی گفتوگوها موکول شده است.
بر اساس این گزارش موضوع انتقال ذخایر اورانیوم در دستور کار فعلی قرار ندارد و ابتدا باید طرف آمریکایی اقدامات مشخص انجام دهد و درباره مسائل اساسی توافقهای روشن حاصل شود.
شبکه العربیه پیشتر گزارش داده بود تهران با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم خود به کشوری ثالث که مورد توافق طرفین باشد، موافقت کرده است.
شبکه سیانان به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، یگانهای زبده نظامی و اطلاعاتی خود را بهطور مخفیانه در جمهوری آذربایجان مستقر کرده بود تا اشراف اطلاعاتی کاملی بر مرزهای شمالی ایران به دست آورد. سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در ایالات متحده این گزارش را رد کرده است.