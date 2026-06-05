این در حالی است که فلاویو کوبولی ایتالیایی بدون حتی یک ضربه در نیمه نهایی، راهی فینال شد.

زورف، سید دوم و نفر سوم جهان، روز یکشنبه در چهارمین فینال گرنداسلم خود به میدان خواهد رفت.

این تنیس‌باز آلمانی نخستین فینال گرنداسلمش را در اوپن آمریکا ۲۰۲۰ در تای‌بریک ست پنجم مقابل دومینیک تیم واگذار کرد؛ در حالی که دو ست جلو بود و در ست پنجم برای قهرمانی سرویس می‌زد.

او سپس در سال ۲۰۲۴ در همین رقابت‌ها مقابل کارلوس آلکاراس شکست خورد و در فینال اوپن استرالیا ۲۰۲۵ نیز مغلوب یانیک سینر شد.

از لحظه‌ای که یانیک سینر، نفر اول و مدعی اصلی، و نواک جوکوویچ از این تورنمنت حذف شدند، همه نگاه‌ها به زورف دوخته شد.

او در تمام سطوح دیگر، از جمله عناوین مسترز ۱۰۰۰، فینال‌های ATP و مدال طلای المپیک، به قهرمانی رسیده است، اما در مهم‌ترین لحظات مسابقات گرنداسلم اغلب به دلیل کمبود جسارت تنبیه شده است.

زورف در فینال به مصاف فلاویو کوبولی، سید دهم مسابقات، می‌رود؛ این نخستین حضور این تنیس‌باز ایتالیایی در فینال گرنداسلم است. او پس از آنکه ماتئو آرنالدی به دلیل ابتلا به یک ویروس مجبور به انصراف از نیمه نهایی شد، به فینال رسید؛ اتفاقی که تنها ۲۵ دقیقه پیش از آغاز نیمه‌نهایی اعلام شد.

اندکی پس از علنی شدن انصراف آرنالدی، این دو هم‌تیمی در جام دیویس در یک نشست خبری غیرمعمول حاضر شدند، در حالی که با فاصله زیادی از هم روی سکوی مصاحبه نشسته بودند.

آرنالدی توضیح داد که پنج‌شنبه شب چندین بار استفراغ کرده است. او گفت: «هر بار که از جا بلند می‌شوم سرگیجه می‌گیرم و حالم خوب نیست، و تقریباً مطمئنم اگر دوباره چیزی بخورم، حالم بدتر می‌شود، بنابراین این تصمیم درستی بود.»