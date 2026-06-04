رد توافق از سوی حزب‌الله

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد توافق آتش‌بس اعلام‌شده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.

قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران می‌شوند و مردم ما کشته می‌شوند، شهرک‌های شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»

دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد هرگونه اتش‌بس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.

توافق واشینگتن و شروط آتش‌بس

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده، لبنان و اسرائیل در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در پایان چهارمین دور مذاکرات سه‌جانبه در واشنگتن، از توافق برای اجرای آتش‌بس خبر دادند.

در بیانیه مشترک منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب‌الله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی است.

سه طرف همچنین توافق کردند «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان ایجاد شود که در آن ارتش لبنان کنترل انحصاری امنیتی را در اختیار داشته باشد و هیچ بازیگر مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نداشته باشد.

واکنش مقام‌های لبنان

در واکنش به این توافق، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، چهارشنبه ۱۳ خرداد، اعلام کرد ارتش لبنان به‌زودی استقرار در این مناطق آزمایشی را آغاز خواهد کرد.

او گفت: «گام بعدی، عملی و ملموس است؛ استقرار ارتش لبنان در مناطق ازمایشی به عنوان مرحله نخست.»

سلام افزود این اقدام به معنای چشم‌پوشی از حق لبنان برای دستیابی به خروج کامل نیروهای اسرائیلی نیست، بلکه این هدف را نزدیک‌تر می‌کند.

جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، نیز چارچوب پیشنهادی امریکا را «آخرین فرصت برای دستیابی به آتش‌بس جامع و دائمی» توصیف کرد.

مخالفت اسرائیل با عقب‌نشینی

در سوی دیگر، اسرائیل اعلام کرده است که فعلا عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد .

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «اسرائیل فعلا به عملیات زمینی و حملات خود ادامه خواهد داد.»

او تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه می‌دهد.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز توافق را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و نسبت به توانایی ارتش لبنان برای اجرای ان ابراز تردید کرده است.

ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان

منابع لبنانی و رویترز از حملات هوایی متعدد اسرائیل در جنوب این کشور خبر داده‌اند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که یک عضو حزب‌الله را در شمال رود لیتانی کشته و یک انبار بزرگ تسلیحاتی متعلق به این گروه را کشف کرده است.

لبنان؛ گره مذاکرات تهران و واشنگتن

هم‌زمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، لبنان به یکی از گره‌های اصلی این رایزنی‌ها تبدیل شده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق برای پایان جنگ و کاهش تنش‌های منطقه‌ای باید شامل اتش‌بس در لبنان نیز باشد.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گفت «کف خواسته‌های مقاومت» عقب‌نشینی اسرائیل به مواضع پیش از آغاز جنگ است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه اعلام کرد که «هیچ پیشرفت ملموسی» در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه حاصل نشده است.

عراقچی گفت کانال‌های ارتباطی با ایالات متحده همچنان باز هستند، اما هشدار داد هرگونه حمله اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، در چارچوب عملیات علیه حزب‌الله می‌تواند به «از سرگیری کامل» درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود.

در حالی که اختلاف بر سر شرایط اجرای آتش‌بس همچنان ادامه دارد، قرار است لبنان و اسرائیل در هفته منتهی به اول تیر بار دیگر گفت‌وگوهای سیاسی و امنیتی را با میانجی‌گری آمریکا از سر بگیرند. این مذاکرات با هدف حل اختلافات باقی‌مانده و دستیابی به توافقی جامع برگزار خواهد شد.