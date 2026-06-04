وزارت خارجه قطر اعلام کرد ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی این وزارتخانه، در نشستی در برلین درباره تقویت همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، به حملات جمهوری اسلامی علیه قطر و خسارت‌های ناشی از آن اشاره کرد.

به گزارش الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و حفظ امنیت و ثبات و پایان دادن جنگ لبنان تاکید کرد.