این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفندماه سال گذشته محسوب می‌شود، یکی از دو گزارشی بود که پنج‌شنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس منتشر شد.

رویترز، که نسخه‌ای از این گزارش را مشاهده کرده است، گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج‌شنبه گزارشی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود سه ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرده است.

در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده است که هرچه زودتر درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود توضیح دهد. این ذخایر از زمان کارزار بمباران قبلی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته که تاسیسات اصلی هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، همچنان نامشخص و خارج از دسترس بازرسان باقی مانده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها اعلام کرده بودند که نابودی برنامه هسته‌ای ایران یکی از اهداف اصلی حملات جدیدی است که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد.

ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران یکی از مهم‌ترین موانع در مذاکرات میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ بوده است. ترامپ اصرار دارد که ایران باید این ذخایر را واگذار کند. در هفته‌های اخیر تلاش‌ها بیشتر بر دستیابی به یک توافق اولیه متمرکز بوده که مسائل هسته‌ای را به مذاکرات بعدی موکول می‌کند.

به‌نوشته رویترز، این گزارش‌ها نشان می‌دهند که نسبت به گزارش‌های قبلی که اوایل اسفند ماه و درست پیش از آغاز آخرین جنگ منتشر شده بودند، تغییر چندانی رخ نداده است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ۳۵ عضو شورای حکام آمده است: «مدیرکل آژانس تأکید کرده است که اجرای مؤثر توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) از سوی جمهوری اسلامی ضروری و فوری است و تهران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجرای این توافق را به حالت تعلیق درآورد.»

آژانس همچنان نتوانسته است به تاسیسات هسته‌ای که در خرداد ماه سال گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند بازگردد.

جمهوری اسلامی هنوزدرباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالای خود هیچ توضیحی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده است؛ از جمله اورانیومی که تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی شده، یعنی تنها یک گام کوتاه با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد.

در گزارش آژانس همچنین آمده است: «عدم دسترسی برای راستی‌آزمایی ذخایر قبلا اعلام‌شده اورانیوم با غنای بالا و غنای پایین طی نزدیک به یک سال گذشته، که بر اساس رویه‌های استاندارد پادمان مدتی بسیار طولانی‌ محسوب می‌شود، موجب نگرانی از منظر اشاعه هسته‌ای و همچنین رعایت توافقنامه پادمان ان‌پی‌تی است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین هشدار داده است که از دست رفتن نظارت برای چنین مدت طولانی به معنای از دست رفتن امکان ردیابی این مواد است؛ وضعیتی که این نهاد آن را «از دست رفتن تداوم آگاهی» (continuity of knowledge) می‌نامد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: «از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به تمامی مواد هسته‌ای که پیش‌تر در تاسیسات آسیب‌دیده ایران اعلام شده بودند، باید با بالاترین درجه فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

این عبارت به تاسیساتی اشاره دارد که در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در خرداد ماه سال گذشته هدف قرار گرفته یا آسیب دیده‌اند.

بلومبرگ نیز چهارشنبه ۱۳ خرداد، بر اساس سندی محرمانه که از سوی این رسانه مشاهده شده است، گزارش داد که خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است.

بلومبرگ با استناد به صحبت‌های دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان می‌دهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هسته‌ای تازه‌ای منجر شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت.

بلومبرگ در توضیح دقیق‌تر این سند نوشت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هسته‌ای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی می‌شود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از این‌که به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشده‌اند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»

دیپلمات‌های ارشد که به‌شرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کرده‌اند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمان‌های آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلح‌آمیز افزایش می‌یابد.

در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحه‌ای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند درباره وضعیت این مواد هسته‌ای به جمع‌بندی برسد.

نیویورک‌تایمز هم چهارشنبه به‌نقل از برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی به مهم‌ترین مانع در مسیر هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونل‌های عمیق و مستحکم مجتمع هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود و بخش‌هایی دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارد.

به‌نوشته نیویورک‌تایمز، نگرانی اصلی مقام‌های آمریکایی و کارشناسان هسته‌ای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم ایران به مکان‌های اعلام‌نشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع می‌تواند مذاکرات آینده را پیچیده‌تر کند.