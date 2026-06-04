در حالی که آمریکا، لبنان و اسرائیل از توافقی جدید برای اجرای اتش‌بس خبر داده‌اند، حزب‌الله این توافق را رد کرده و هشدار داده است که تا زمان ادامه حملات و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، شمال اسرائیل نیز در امان نخواهد بود.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد توافق آتش‌بس اعلام‌شده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.

قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران می‌شوند و مردم ما کشته می‌شوند، شهرک‌های شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»

دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد هرگونه اتش‌بس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.

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