این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکا است. موضوعی که به یکی از چالشهای اصلی آمادهسازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است.
تاج در ادامه به نیویورک تایمز گفت: «تیم ملی ایران که قرار بود پیش از مسابقات در توسان آریزونا مستقر شود، پس از گفتوگو با فیفا محل اردو به تیخوانا در مکزیک منتقل شده است.» به گفته تاج، این تصمیم با هدف کاهش مدت حضور تیم در خاک آمریکا اتخاذ شده است.
رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین با ابراز ناامیدی از تاخیر در صدور ویزاها گفت درخواستهای ویزای بازیکنان و اعضای کادر فنی هنوز تایید نشده است. ایران قرار است سه مسابقه مرحله گروهی خود را در سواحل غربی آمریکا برگزار کند.
تاج همچنین گفت: «ما فقط با فیفا در تماس هستیم و با ایالات متحده تماسی نداریم و نمیدانیم نظر آنها چیست.»
او همچنین گفت شرایط ناشی از جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر روند آمادهسازی تیم ملی تاثیر گذاشته و ابهامهایی درباره حضور ایران در مسابقات ایجاد کرده است.
تاج در بخش دیگری از این گفتوگو به مشکلات خود برای سفر به آمریکای شمالی اشاره کرد و گفت در ماه دسامبر نتوانست برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی وارد آمریکا شود. او همچنین گفت ماه گذشته مقامهای کانادایی مدارک سفرش را هنگام ترانزیت در تورنتو لغو کردند و هیات ایرانی در نهایت به کشور بازگشت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیتهای ورود به آمریکا روبهرو شوند. تاج نیز به نیویورک تایمز گفت برخی بازیکنان تیم ملی، از جمله کاپیتان تیم، دوران خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران گذراندهاند.
نیویورک تایمز نوشت با وجود ادامه رایزنیها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهامها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد.