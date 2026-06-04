بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران به‌دست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راه‌های جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و هم‌زمان، بندر ام‌القصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محموله‌ها به ایران تبدیل شده است.

بندر خصب در شمال عمان، طی هفته‌های گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتی‌های ایرانی و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل می‌شوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران می‌شوند.

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