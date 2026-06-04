آندریوا در مرحله نیمه‌نهایی با نمایشی مقتدرانه و در مدت ۷۶ دقیقه، مارتا کوستیوک اوکراینی را با نتایج ۶-۱ و ۶-۳ شکست داد و برای نخستین بار به فینال یک گرنداسلم رسید. این تنیسور روس که دو سال پیش در همین مسابقات در نیمه‌نهایی حذف شده بود، اکنون سومین بازیکن جوان قرن حاضر است که به فینال رولان گاروس راه پیدا می‌کند.

در سوی دیگر، چالینسکا به شگفتی‌سازی خود در پاریس ادامه داد و با برتری ۷-۶ (۷-۴) و ۶-۴ مقابل دیانا اشنایدر روس، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد. تنیسور ۲۳ ساله لهستانی که با رتبه ۱۱۴ جهان پا به مسابقات گذاشته، نخستین بازیکن عصر اوپن محسوب می‌شود که پس از عبور از جدول مقدماتی به فینال رولان گاروس می‌رسد.

چالینسکا که پیش از این تنها دو پیروزی در مسابقات گرنداسلم داشت، در پاریس تاکنون ۹ مسابقه را با موفقیت پشت سر گذاشته و حالا در آستانه ثبت یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ این رقابت‌ها قرار دارد.

فینال روز شنبه در شرایطی برگزار می‌شود که با حذف زودهنگام آرینا سابالنکا، نفر نخست جهان، مسیر برای ظهور یک قهرمان جدید هموار شده است. آندریوا به‌عنوان یکی از پدیده‌های تنیس زنان و چالینسکا به‌عنوان شگفتی بزرگ مسابقات، برای نخستین قهرمانی گرنداسلم خود در ورزشگاه فیلیپ شاتریه به میدان خواهند رفت.